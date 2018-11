– Vi har brukt lang tid. Vi har gått i all slags vær og vi har brukt mer enn én måned fra Honduras og hit.

Lily Menendez sitter på et fortau i den meksikanske grensebyen Tijuana. På den andre siden av grensen er målet: USA.

Problemet er at Menendez ikke er alene.

Rundt 5000 flyktninger fra Latin-Amerika står ved grensen med samme mål som Melendez. De vil begynne et nytt liv i USA på den andre siden av gjerdet.

Om noen dager er nye 3000 migranter ventet å ankomme grensen.

Migrantene har sprengt kapasiteten

Migrasjonsmyndighetene til USA jobber for fullt, men klarer bare å ta unna rundt 100 søknader om dagen. Det betyr at de tusenvis av flyktningene som venter på meksikansk side, kommer til å bli der i flere måneder før de får sitt første møte med myndighetene i USA.

For å komme videre i prosessen må de overbevise om at de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av «en velfundert frykt for forfølgelse» basert på rase, at de tilhører en spesiell gruppe eller er i fare på grunn av politisk tilknytning, religion eller nasjonalitet.

– I landet vi kommer fra er det mye vold, det er ikke arbeid å få, og det er alvorlig politisk krise der. Man kan ikke gå ut. Vi er undertrykket i Honduras, sier Menendez.

Ber til Gud om å få komme inn i USA

Dersom de kommer gjennom det første nåløyet, blir de sendt til oppbevaringsleire i påvente av at spørsmålet om asyl blir behandlet. Ifølge The Globe and Mail kan den prosessen ta opptil to år.

Migranter på Mexicansk side og amerikanske grensevakter på USA-siden. Foto: Ariana Drehsler / AFP

Ifølge nyhetsnettstedet CBS ble 75 prosent av asylsøknadene fra Latin-Amerika til USA avslått i perioden 2012 til 2017.

– Jeg tror 30 prosent kommer til å søke asyl til USA, 30 prosent kommer til å bli igjen her, og 40 prosent kommer til å krysse grensen på annen måte, sier Cesar Palencia, ansvarlig for migrasjonsspørsmål i Tijuana, til avisen The Globe and Mail.

Med «andre måter» mener han å krysse grensen ulovlig.

Menendez håper hun er én av dem som til slutt får permanent opphold på den andre siden av grensen.

– Gud må åpne dørene. Vi håper ved Gud at vi slipper inn og ber til presidenten, sier Menendez.