Amnesty har sagt opp alle sine ansatte i India. Arbeidet i landet avsluttes. Verdens største menneskerettighetsorganisasjonen sier den blir utsatt for trakassering fra myndighetene.

India går i autoritær retning, sier kommunikasjonssjef i Amnesty Norge, Sindre Stranden Tollefsen Foto: Amnesty International Norge

Indiske myndigheter skal ifølge Amnesty ha frosset organisasjonens bankkontoer. Det skal ha skjedd på grunn av mistanke om brudd på lover mot utenlandsk innflytelse.

Amnesty India skriver på sin nettside at de er utsatt for en heksejakt. De mener det skjer fordi de har kritisert menneskerettighetsbrudd i landet. Ifølge Amnesty blir deres modell for innsamling av penger framstilt som hvitvasking av myndighetene.

Amnesty International har lagt ut denne videoen på Twitter.

– Amnesty overdriver, sier myndighetene

Indiske myndigheter vil ikke bekrefte eller avkrefte om de har frosset Amnestys bankkontoer. I en uttalelse sier Innenriksdepartementet at Amnestys påstander er «overdrevne og langt fra sannheten».

Amnesty blir kritisert av hindunasjonalister som støtter regjeringspartiet BJP. Her protesterer de mot det de mener er innblanding i konflikten i Kashmir. Foto: SAJJAD HUSSAIN / Afp

– Det Amnesty sier om at de står opp mot myndighetene er et forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra deres egne aktiviteter. De er klart i strid med indiske lover, heter det i uttalelsen. Den er gjengitt i Times of India.

Også i 2018 ble Amnestys bankkontorer frosset. Kontorene ble utsatt for razzia.

Systematisk heksejakt

Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i Amnesty Norge sier at indiske myndighetene planter usanne rykter i mediene om Amnesty. Det blir også startet etterforskning mot dem uten at det blir forklart hvorfor.

– Heksejakten i India har pågått systematisk og over tid, sier Tollefsen.

Han sier den har eskalert etter Amnesty har kritisert myndighetene for brudd på menneskerettighetene i delstaten Jammu og Kashmir. Amnesty har også kritisert den grove volden som ble brukt mot demonstranter i Delhi tidligere i år.

Pårørende til personer som er forsvunnet under konflikten i den indiske delstaten Jammu Kashmir demonstrerer i byen Srinagar. Foto: TAUSEEF MUSTAFA / Afp

Hard kritikk mot politiet

Amnesty mener at indisk politi brøt menneskerettighetene under demonstrasjonene i Delhi i februar.

Protestene rettet seg da mot en ny lov som begrenser retten til statsborgerskap for muslimske asylsøkere fra nabolandene.

I en rapport som kom i slutten av august, mener Amnesty de kan påvise at politiet slo demonstranter og torturerte noen av dem som ble arrestert. Politiet skal også i noen tilfeller ha tatt side i konflikten. Noen politifolk deltok i de voldelige hindunasjonalistiske opptøyene som rettet seg mot muslimer.

Indiske muslimer stuet sammen på en lastebil i det de flykter fra volden i New Delhi i februar i år. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Tollefsen sier at andre organisasjoner også har opplevd tilsvarende behandling som Amnesty. Han mener «rommet» som sivilsamfunn trenger for å fungere nærmer seg «ikke-eksisterende».

Menneskerettighets-organisasjonen Human Rights Watch fordømmer de indiske myndighetenes behandling av Amnesty.

– Bruddene på menneskerettighetene i India øker under det hindunasjonalistiske regjeringspartiet BJP. Det sier direktør Kenneth Roth i Human Righs Watch til The Guardian.

Han sier det som skjer med Amnesty er nok et eksempel på at India under Narendra Modis ledelse ikke beskytter ytrings- og foreningsfriheten.