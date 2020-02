Minst 27 personer er drept og over 200 er såret i de voldsomme sammenstøtene mellom hinduer og muslimer i New Delhi de to siste dagene.

Mobb bevæpnet med sverd, stokker, skytevåpen og flasker med syre har herjet i de nordøstlige distriktene i byen, skriver AFP.

En moské er satt i brann. Et hinduflagg ble som en provokasjon heist på toppen av en minaret.

En gruppe muslimer ser på ødeleggelsene i en gate i New Delhi. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP

Politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene, som har stiftet branner og gått løs på kjøretøyer og bygninger. Militære styrker er satt inn.

Statsminister Narendra Modi maner til ro. Han vil ha normale tilstander så raskt som mulig.

– Fred og harmoni er sentrale verdier for oss. Jeg appellerer til mine søstre og brødre i Delhi om å opprettholde ro og brorskap til enhver tid, sier Modi.

Men uroen er fordelaktig for Modi mener historikeren Mukul Kesavan. Han underviser ved Jamia Millia Islamia universitetet i Delhi og skriver i The Guardian.

Anklager om diskriminering

Det er en ny statsborgerlov som er stridens kjerne. Loven ble vedtatt i fjor, men protestene mot den har fortsatt. De ble trappet opp under besøket til USAs president Donald Trump, da verdens øyne var rettet mot India.

Protestene har fått et sekterisk preg med hinduer og muslimer mot hverandre.

Det er også omfattende materielle ødeleggelser etter sammenstøtene Foto: SAJJAD HUSSAIN

Den kontroversielle loven er drevet fram av statsminister Narendra Modi. Landets muslimer mener loven er diskriminerende.

Loven gir hinduer, kristne og buddhister som har innvandret illegalt fra nabolandene Pakistan, Bangladesh og Afghanistan rett til statsborgerskap. Kravet er at de skal ha kommet til landet før 2015. De må også vise til at de ble diskriminert i det landet de kom fra.

Men denne rettigheten blir ikke gitt til muslimer fra disse landene, selv om de også kan ha blitt forfulgt i sitt opprinnelige hjemland.

Protester mot den statsborgerloven i byen Amritsar fra medlemmer av Kongresspartiet, som er i opposisjon. Foto: NARINDER NANU / AFP

Ny lov tolkes som hindunasjonalisme

Loven kan føre til at muslimer som har bodd i India lenge kan bli deportert eller satt i interneringsleirer, mener kritikerne. Det vil andre religiøse grupper ikke bli utsatt for. Statsminister Modi har nektet for at det er planer om å opprette interneringsleirer.

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International mener den nye loven bryter med rettssikkerheten.

Muslimske organisasjoner og opposisjonspartier mener at loven er en del av den hindunasjonalistiske statsministerens agenda. De hevder at Modi vil marginalisere landets 200 millioner muslimer.

Det er ifølge kritikerne i strid med grunnloven. Den definerer India som et sekulært land der alle religiøse grupper i befolkningen har like rettigheter.

I flere taler har statsminister Narendra Modi sagt at loven ikke vil endre vilkårene for å være muslimer i India.

– Vi spør aldri om noen går til et tempel eller til en moské når vi skal fordele velferd her i landet, sa han blant annet i en tale 22. desember i fjor.