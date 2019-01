Alle dei omkomne i Danmark er identifiserte

Rettsmedisinarar har jobba med å identifisere dei åtte som vart funne døde i toget på Storebæltsbrua.

Dei åtte er:

Ei 27 år gamal kvinne frå midtre Fyn

Ei 28 år gamal kvinne frå den austlege delen av Fyn

Ei 45 år gamal kvinne frå Odense

Ei 59 år gamal kvinne frå Stor-København

Ei 60 år gamal kvinne frå Odense

Ein 30 år gamal mann frå Aarhus

Ein 51 år gamal mann frå Nord-Fyn

Og ein 30 år gamal mann frå Nuuk på Grønland, som er Kasper Brix Bærndt, som NRK skreiv om i går.

Ingen av dei døde var i familie med kvarandre, og alle er danske statsborgarar. Deira pårørande er informerte, opplyser politiet i pressemeldinga.

Politiet skriv også at etterforskinga av ulukka held fram, og at havarikommisjonen er i gang med å finne ut kva som har skjedd. Ifølge den danske avisa Politiken skal ein av vindmålarane på brua ikkje ha fungert slik ein skulle. Dette er noko av det kommisjonen no skal finne ut av.

Når ein rapport er lagd fram vil politiet ta stilling til om det skal opprettast politisak, og at nokon skal stillast til ansvar.

Togulukka skjedde onsdag morgon på Storebæltsbrua som bind saman Fyn og Sjælland. Ei vogn var festa til togsettet, og hamna over i sporet til motgåande tog. Det er mest sannsynleg vinden som har teke tak i ei tom vogn som var dekka med presenning.