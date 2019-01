Politiken: En av vindmålerne på Storebælt virket ikke

Avisen har fått detaljerte vindmålinger fra onsdagen fra det meteorologiske instituttet.

De viser at det klokka 0735, da ulykken skjedde, var vindhastigheter på 15–16 sekundmeter. Det er mye mindre enn de 21 sekundmetrene som er grensen for når togene må redusere farten over den lange broen.

Nå har all frakt av øl langs den aktuelle strekningen stanset helt opp, og avhør av personalet på godsterminaelene har startet. Foto: Tim K. Jensen/ritzau Scanpix / NTB scanpix

En måler målte feil

Men en snau time før dette var vinden blitt målt til 21,6 og 22,7 sekundmeter.

Samtidig viser informasjonen Politiken har fått fra meteorologene at det bare var en av de to vindmålerne som fungerte.

Vindmåleren lengst øst på broen målte av ukjente grunner feil, heter det i artikkelen til Politiken. Ulykken skjedde for øvrig lengst vest på broen.

Firmaet med ansvar for vindmålere og vedlikehold på Storebæltsbroen heter Sund & Bælt, og kommunikasjonssjefen i firmaet, Lene Gebauer Thomsen, kommenterer ikke vindmålerne til avisen.

Men hun understreker at systemet som mottar og videresender vinddata fra broen til Banedanmarks fjernstyringssentral har fungert i tidsrommet rundt ulykken.

Havarikommisjonen har nå satt i gang arbeidet med å finne ut hva som skjedde.

Her står lyntoget på Storebæltsbroen

Tomme vogner er farlig i vind

Politiken har også vært i kontakt med Banedanmark, det danske tilsvaret til Bane Nor, som sier at alarmen ikke gikk, selv om den gjennomsnittlige vindhastigheten er på 20,9 sekundmeter i tidsrommet før ulykken.

Åtte personer døde i ulykken på Storebæltsbroen i Danmark, da en vogn fra et godstog traff et forbipasserende passasjertog. Foto: Tim Kildeborg Jensen.Ritzau Scanpix / NTB scanpix

Et annet spørsmål som tvinger seg fram i etterkant av ulykken handler om den tomme vognen som mest sannsynligvis har blåst av togsporet. Vognen var dekket med presenning, og dette kan ha bidratt til at vinden kunne ta tak i vognen og løfte den av sporene.

En lastebilsjåfør som Politiken har snakket med sier at man er ekstra forsiktig når man kjører med tomme lastebiler i mye vind.

– Det er ikke unormalt at lastebilsjåfører kjører til siden og venter på en rasteplass. Men når vognen er fullastet er det noe helt annet. Da kommer man opp på et nivå der det ikke lengre er snakk om at kjøretøyet er følsomt for vind, sier Kim René Busch, som er forhandlingssekretær i transportgruppen til den danske fagforeningen 3F.

Passasjertoget fikk store skader, og åtte personer døde. Foto: Marit Kolberg/NRK

Har stanset transport av øl

Banedanmark sier de blir nødt til å se på om reglene har vært gode nok om det viser seg at det er kombinasjonen av den sterke vinden og den tomme vognen som har skapt ulykken.

Det er også startet arbeid med å finne ut om tilhengerne var godt nok festet til togsettet.

Jan Wildau, kommunikasjonsdirektør i DB Cargo som eide godstoget, forklarer at rutinen er at vognene skal være fastspent til godstoget med en hovedbolt foran, også er hjulene på trailervognen plassert i hull på godstogets vogn.

Firmaet transporterer gods med ølflasker over Storebæltsbroen 30 ganger i uken, men har nå innstilt all slik transport etter ulykken, skriver DR. Alle som håndterer godstog blir nå avhørt, slik at man får vite om noe burde vært gjort annerledes.