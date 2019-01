Kasper (30) omkom i togulykken i Danmark

Tre menn og fem kvinner omkom i ulykken på Storebæltsbroen mellom Fyn og Sjælland.

En av dem var 30 år gamle Kasper Brix Bærndt, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– 2019 har fått en forferdelig start. Vår kjære bror ble brutalt revet fra oss i togulykken. Alle i familien er dypt berørt og fulle av sorg. Jeg har mistet en bror, en barndomskamerat og en sterk, vakker og dyktig mann. Det føles urettferdig, uvirkelig og som en helt unødvendig ulykke, skriver Bærndts søster i et minneord på Facebook.

Minneordet er i etterkant ikke lenger offentlig tilgjengelig.

Bodde på Grønland

Bærndt var opprinnelig fra Hjørring nord på Jylland, men hadde de siste to årene bodd i Nuuk på Grønland. Han skal ha hatt planer om å flytte tilbake til Jylland igjen.

– Livet er uforutsigbart. Vi hadde gledet oss til at Kasper skulle flytte tilbake, men nå blir virkeligheten en helt annen, skriver søsteren.

Alle de omkomne var danske statsborgere, men de andre er foreløpig ikke identifisert. Bærndts søster skriver videre at familien sender varme tanker til alle de andre pårørende.

– Husk å sette pris på deres kjære mens dere fortsatt har dem, skriver hun. Ifølge Expressen vil hun ikke la seg intervjue, men har godkjent at teksten gjengis i media.

Dansk politi opplyste torsdag at de er «rimelig sikre» på identiteten til fire av de omkomne, og at de regner med å ha en oversikt over de andre fire i løpet av dagen.

14 av de 16 personene som ble innlagt på Odense universitetssykehus er nå utskrevet.

Det var kraftig vind rundt Storebæltsbroen onsdag morgen. Foto: Michael Bager/ritzau Scanpix / NTB scanpix

Tar godstog ut av drift

Ifølge TV2 Fyn kan granskingen av ulykken ta opptil et år. Den danske havarikommisjonen har bekreftet at godstoget mistet en tilhenger som sto på en godsvogn, og at denne traff lyntoget som var på vei mot København.

Kommunikasjonsdirektør Jan Wildau i DB Cargo sier til DR at denne typen godstog tas ut av drift mens ulykken granskes.

Firmaet frakter ølkasser over Storebæltsbrua 30 ganger i uka.

– Vi kjører ikke med det såkalte øltoget mens vi undersøker hva som har skjedd. Når alle parter føler seg trygge på at vi kan gjenoppta transporten, gjør vi det, sier Wildau.

De ansatte som har håndtert lastingen og transporten skal også avhøres.

– Ulykken er ekstremt alvorlig, og våre medarbeidere har det ikke bra, sier Wildau.