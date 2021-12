Hollywood-stjernen Alec Baldwin (63) har første gang latt seg intervjue om den fatale ulykken i oktober. Filmfotografen Halyna Hutchins ble drept da våpenet Baldwin holdt gikk av under innspillingen av lavbudsjettfilmen «Rust».

Det er ABC News og reporter George Stephanopoulos som har gjort intervjuet som skal sendes torsdag kveld, amerikansk tid. TV-kanalen begynte onsdag ettermiddag å promotere intervjuet med utdrag i sosiale medier.

Stephanopoulos stiller blant annet spørsmålet mange har lurt på, om hvorfor det var ekte kuler på settet under produksjonen av westernfilmen «Rust».

– Jeg har ingen anelse. Noen puttet en ekte kule i et våpen. En kule som ikke skulle ha vært på eiendommen i det hele tatt, svarer Baldwin.

Halyna Hutchins ble 42 år gammel. Foto: SWEN STUDIOS / Reuters

– Jeg trakk ikke av våpenet

Den korte promovideoen ABC News har delt er hardt klippet og viser bare korte svar fra Baldwin.

Rekvisittvåpenet Baldwin holdt gikk av under innspillingen av lavbudsjettfilmen «Rust» i New Mexico i oktober. I tillegg til at Hutchins ble drept ble også regissøren Joel Souza ble såret da Baldwins våpen gikk av mens han øvde på en scene.

Stephanopoulos viser også til at det aldri sto i manuskriptet at våpenet skulle avfyres i scenen som ble spilt inn da Hutchins døde.

– Avtrekkeren ble ikke utløst. Jeg trakk ikke av våpenet, sier Baldwin.

Den erfarne skuespilleren, som også var en av medprodusentene for filmen, gir også uttrykk for at han har problemer med å ta inn over seg at det som har skjedd er virkelig.

– Jeg ville aldri rettet et våpen mot noen og trukket av, legger han til.

Hele intervjuet, som altså publiseres senere, inneholder trolig en mer utfyllende forklaring på hvorfor våpenet gikk av. Politiet i New Mexico har tidligere uttalt at Baldwin ikke har vært siktet i saken.

Bildene av en gråtkvalt Alec Baldwin gikk verden rundt etter ulykken i oktober. Foto: Jim Weber / AP

Gråtkvalt

I intervjuet snakker en gråtkvalt Baldwin også om den avdøde filmfotografen Halyna Hutchins. Etter ulykken skrev Baldwin i sosiale medier at han var «knust» etter hendelsen.

– Hun var en som ble likt og elsket av alle hun jobbet med, og beundret, sier Baldwin, før han bryter ut i gråt, sier Baldwin i intervjuet.

Hutchins, som var kamerasjef under innspillingen, hadde arbeidet med flere kortfilmer før hun ledet fotograferingen av actionfilmen «Archenemy» i 2020. 42-åringen var spådd en lysende framtid i filmbransjen.

Baldwin påpeker at han ikke er et offer i saken, men svarer samtidig bekreftende på at hendelsen er det verste som har hendt ham.

– Fordi jeg tenker tilbake og tenker på hva jeg kunne ha gjort, sier Baldwin.

ABC har også laget et to timer langt dokumentarprogram om hendelsen under filminnspillingen. Dokumentaren skal vises neste uke.