Alec Baldwin etter skyteepisoden: – Hjertet mitt er knust

Filmfotografen Halyana Hutchins (42) ble erklært død på sykehus etter å ha blitt truffet av skudd under innspilling av filmen «Rust».

Ifølge en polititalsmann var det skuespiller Alec Baldwin, som også er produsent for filmen, som avfyrte våpenet.

For første gang etter hendelsen kommer det nå en uttalelse fra skuespilleren.

På Twitter-kontoen hans dukket det fredag ettermiddag norsk tid opp to meldinger:

– Det finnes ikke ord som kan beskrive mitt sjokk og min sorg over den tragiske ulykken som tok livet til Halyana Hutchins, en kone, mor og en dypt beundret kollega, skriver Baldwin på Twitter.

– Jeg samarbeider fullt med politiets etterforskning for å finne ut av hvordan denne tragiske ulykken skjedde og jeg er i kontakt med mannen hennes, og tilbyr min støtte til ham og familien hans. Hjertet mitt er knust for mannen hennes, sønnen deres og alle som kjente og var glad i Halyana.

En dypt preget Alec Baldwin ble sett utenfor sheriffens kontor i Santa Fe. Foto: Jim Weber / AP

Etterforskning pågår

Hendelsen fant sted under innspillingen av filmen «Rust» i Santa Fe, i deltaten New Mexico i USA.

Regissøren av filmen, Joel Souza, ble også truffet av skudd, og ble sendt til sykehus for behandling.

Polititalsmann Juan Ríos har opplyst at politiet etterforsker om hendelsen er en ulykke. Ingen er hittil siktet i saken, og etterforskningen er åpen.

Det er for tidlig å fastslå hva slags type patroner som ble brukt, ifølge politiet.

En talsperson for Baldwin har sagt at det skjedde en ulykke da han avfyrte et rekvisittvåpen med løspatroner.