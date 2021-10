Baldwin (63) avfyrte et rekvisittvåpen under innspillingen av lavbudsjettfilmen «Rust» på Bonanza Creek Film Ranch i New Mexico fredag. I tillegg til å spille i filmen var Baldwin også en av flere produsenter for filmen.

Fotografen Halyna Hutchins (42) døde av skadene. Regissøren Joel Souza (48) ble skadet.

Innspillingen av filmen, som handler om at noen blir siktet for drap etter et uhell på 1800-tallet, skulle fortsatt til november. Den er nå satt på vent.

En tydelig opprørt Alec Baldwin ble avbildet gråtende etter ulykken. Foto: Jim Weber / AP

Alec Baldwin fikk det dødelige våpenet av en innspillingsleder som var uvitende om at rekvisittvåpenet var skarpt ladd, ifølge en ransakingsordre som er innlevert til en domstol i Santa Fe.

Politiet etterforsker saken, men det er ikke mistanker om at Baldwin mente å skade. Ingen er siktet i saken.

Skal ha forlatt settet i protest

Flere amerikanske medier har de siste dagene fokusert på sikkerheten og arbeidsforholdene rundt innspillingen.

Los Angeles Times og New York Times har snakket med flere medarbeidere som forlot settet i protest bare timer før ulykken skjedde.

Filmfolkene skal ha reagert på at de måtte jobbe lange dager og at lønn ikke ble utbetalt i tide. Los Angeles Times siterer anonyme kilder.

De samme opplysningene bekreftes overfor New York Times, som skriver at filmarbeiderne ikke ønskes å navngis fordi de frykter at det vil påvirke muligheten til å få jobber i fremtiden.

Filmsettet der skytinga skjedde. Foto: KOAT/NEWS NATION Du trenger javascript for å se video. Filmsettet der skytinga skjedde. Foto: KOAT/NEWS NATION

«Dette er veldig utrygt»

LA Times skriver også at flere på settet reagerte på sikkerhetsrutinene for bruk av rekvisittvåpen ikke skal ha blitt fulgt under innspillingen.

Bakgrunnen var blant annet en hendelser som skjedde forrige lørdag, fem dager før ulykken. Da var det Baldwins stuntmann som avfyrte våpenet.

Stuntmannen skal i forkant ha fått beskjed om at våpenet var «kaldt» – altså at det ikke inneholdt ammunisjon eller løskrutt, sier to personer som så hendelsen til LA Times. New York Times skriver at den nå avdøde fotografen Halyna Hutchins også var til stede.

Det var samme beskjed Baldwin fikk noen dager etter.

– Det som skjedde da (forrige lørdag) burde ha vært undersøkt. Det var ingen sikkerhetsmøter. Det ble ikke gitt forsikringer om at det ikke kom til å skje igjen. De var mest opptatt av å bare haste videre, sier en av filmarbeiderne anonymt til LA Times.

En bekymret kollega sendte en melding til en produksjonsleder i etterkant.

– Vi har nå hatt tre tilfeller der våpen har gått av ved uhell. Dette er veldig utrygt («super unsafe»), heter det i meldingen, som LA Times har sett.

New York Times skriver imidlertid at det var to uhell med våpen før den fatale ulykken.

Larry Zanoff, som har jobbet med rekvisittvåpen på andre filmer, sier det er normal prosedyre at det gjennomføres en undersøkelse ved våpenuhell på settet. Avisa skriver at det er uklart om det ble gjort etter hendelsene 16. oktober.

Plakat i forbindelse med minnestunden for Halyna Hutchins i Albuquerque. Foto: Kevin Mohatt / Reuters

Fokuserer på våpenansvarlig

Det er tidligere kjent at Baldwin fikk rekvisittvåpenet av en innspillingsleder. Rettsdokumenter viser at politiets etterforskning nå konsentrerer seg mer om spesialisten som hadde ansvar for våpen under innspillingen.

Flere amerikanske medier siterer også fra en episode av podkasten «Voices of the West», publisert i september. I podkasten snakker våpeneksperten om at hun akkurat hadde gjennomført sin første innspilling og at jobben var krevende.

– Jeg var veldig nervøs i starten, og jeg det var like før jeg ikke tok jobben, fordi jeg var usikker på om jeg var klar for det, men det gikk veldig greit, sier hun.

Kjendisnettstedet TMZ skriver at våpenet Baldwin brukte skal ha blitt brukt til skytetrening med ekte kuler av flere produksjonsmedarbeidere involvert i innspillingen. Disse opplysningene er ikke bekreftet av andre medier.

Alec Baldwin etter ulykken. Foto: Jim Weber / AP

Vil undersøke videomateriale

Ifølge amerikanske medier var det satt opp kameraer da Baldwin avfyrte det dødelige skuddet, men det er likevel uklart om det faktisk ble filmet.

Politiet ønsker nå å finne ut om videomateriale eller mobilbilder kan kaste lys over hendelsen. De vil også undersøke kostymet til Baldwin og alt av våpen og ammunisjon på filmsettet.

Minnegudstjeneste for den avdøde fotografen Halyna Hutchins i Albuquerque Foto: Kevin Mohatt / Reuters

Sjokk og sorg

Bilder av en gråtende Baldwin på settet etter ulykken har gått verden rundt. Baldwin selv skrev fredag på Twitter at det ikke finnes ord som kan beskrive sjokket og sorgen etter den tragiske ulykken.

Regissøren som ble skadd, Joel Souza, kom lørdag kveld med en uttalelse den avdøde fotografen Halyna Hutchins.

– Hun var god, glødende, uhyre begavet, kjempet konstant og motiverte meg alltid til å bli bedre, sier regissøren i en uttalelse gjengitt av Sky News.

Hutchins, som var kamerasjef under innspillingen, hadde arbeidet med flere kortfilmer før hun ledet fotograferingen av actionfilmen «Archenemy» i 2020.

42-åringen var spådd en lysende framtid i filmbransjen. Lørdag kveld ble det holdt en minnegudstjeneste for Hutchins i Albuquerque. Flere hundre mennesker møtte opp, ifølge LA Times.