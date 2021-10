Filmfotograf drepen på Alec Baldwin-innspeling i USA

Den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins vart send til sjukehus, der ho vart stadfesta død.

Den jamgamle regissøren Joel Souza er send til sjukehus der han får akuttbehandling, opplyser politiet i Santa Fe i New Mexico.

Det var Baldwin sjølv som fyrte av våpenet, opplyser polititalsmann Juan Ríos.

Alec Baldwin på filmsettet. Fillmen spelast inn på Bonanza Movie Ranch, ein kjend innspelingsstad i Santa Fe, New Mexico. Foto: Dallas District

Ingen sikta

Hollywood-stjerna Alec Baldwin (63) blir avhøyrd av politiet etter skyteulukka. Biletet er tatt i september under ein tenniskamp i New York. Foto: MATTHEW STOCKMAN / AFP

Ríos opplyser at politiet prøver å finne ut om hendinga var ei ulukke. Det er ingen siktingar i saka og etterforskinga er open, påpeikar politiet i ei pressemelding.

Ei etterforskingskjelde seier til avisa Santa Fe New Mexican at 63 år gamle Baldwin, som også er produsenten av filmen, har vore i politiavhøyr.

Ein fotograf og journalist frå avisa såg Baldwin gråtande, skriv avisa.

Ein talsperson for Baldwin seier at ulykka skjedde som følgje av at eit våpen med lausskot som vart brukt i innspelinga, vart fyrt av ved eit uhell.

Produksjonen av westernfilmen «Rust» er mellombels stansa som følgje av hendinga torsdag.