Aktivister dømt i Hongkong

Straffeutmålingen er ikke offentliggjort, men de kan risikere opptil fem års fengsel.

Aktivistene demonstrerte mot et lovforslag som skulle åpne for at mistenkte i kriminalsaker kunne utleveres til det kinesiske fastlandet. Loven ble senere vedtatt.

De sju er dømt for å ha medvirket til en ulovlig protest som ble holdt 18. august 2019, skriver nyhetsbyrået AP.

Arrangøren av demonstrasjonen har opplyst at rundt 1,7 millioner mennesker marsjerte den dagen i protest mot lovforslaget.

Blant de dømte er den 72 år gamle mediemogulen Jimmy Lai og den 82-årige demokrativeteranen Martin Lee.

Lai, som driver den Beijing-kritiske avisa Apple Daily, ble satt i varetekt november i fjor, men ble løslatt mot kausjon lille julaften i fjor.

I tillegg var to tidligere medlemmer av folkeforsamlingen i Hongkong, Au Nok-hin og Leung Yiu-chung, tiltalt i saken. De har erkjent straffskyld tidligere.

Trodde ikke på de tiltalte

Påtalemyndigheten mener de sju har gjort seg skyldige i å gjøre lovlig forsamling i Victoria-parken om til en ulovlig marsj.

Forsvarerne hevder de tiltalte ledet deltakerne ut av parken for å unngå at den ble overfylt, skriver South China Morning Post.

– Skam over politisk forfølgelse! Fredelig demonstrasjon er ikke kriminelt, ropte Leung etter at skyldspørsmålet var avgjort.

Aktivist Lee Cheuk-yan møtte opp med plakater i forkant av rettsmøte i Hongkong torsdag. Foto: Vincent Yu / AP

Dommeren mente imidlertid at det ikke var noen risiko for personskade som følge av det store antallet oppmøtte, og at de sju utvilsomt ønsket å lede marsjen ut av parken.

«Det er en beskrivelse som brukes for å bryte loven og omgå forbudet. Intensjonene ble uttalt offentlig gjentatte ganger i dagene før forsamlingen,» heter det i dommen.

– Vil marsjere videre

Det pågikk demonstrasjoner i Hongkong store deler av høsten 2019.

Sikkerhetsloven ble vedtatt og trådde i kraft 1. juli i fjor.

Det er den mest radikale endringen i den delvis selvstyrte regionen siden Storbritannia overførte området til Kina i 1997, ifølge Reuters.

I forkant av rettssaken hadde noen aktivister samlet seg og ropt slagord som motstand mot politisk forfølgelse.

– Vi vil fortsatt marsjere videre, uansett hva som kommer i fremtiden. Vi tror på folket i Hongkong, på våre brødre og søstre i vår kamp. Seieren er vår dersom folket i Hongkong står sammen, sa Lee Cheuk-yan, som var en av de tiltalte før rettsmøtet.