«Porgy and Bess» vant Grammy

Amerikanske Metropolitan Opera sin oppsetning av «Porgy and Bess» har vunnet Grammy for beste operainnspilling. Bassbaryton Eric Owens og sopran Angel Blue spiller tittelrollene i operaen, som ble satt opp for første gang i 1935. Her hos NRK kan du se den prisbelønte oppsetningen.