Afghansk fotballag får asyl i Australia

De afghanske fotballspillerne, som på tirsdag fløy ut av Kabul, er den første gruppen som har fått muligheten til å søke tilflukt fordi de frykter at de er utsatt som idrettsutøvere under Taliban-styret.

– Vi håper å få ut så mange som vi kan i løpet av de nærmeste par dagene. Tiden er i ferd med å løpe ut.

Det sier Haley Carter, en tidligere amerikanske soldat og forhenværende assistenttrener for det afghanske kvinnelandslaget i fotball. Haley har spilt en avgjørende rolle med å få til evakueringen av fotballspillerne, sammen med FIFPRO, den internasjonale fagforeningen for fotballspillere.

Carter fortalte om evakueringsaksjonen til The Washington Post.

Gjennom kloakken til flyplassen

– Det var et lite mirakel, sa Carter om operasjonen som involverte hjelp fra kanadiske, britiske, svenske, australske og amerikanske styrker. Soldatene hjalp fotballspillerne med å komme seg til flyplassen.

I noen tilfeller måtte de dra seg gjennom kanaler fylt med kloakk for å greie å komme seg frem.

Stengt for afghanere

Flyet med fotballspillerne kom seg ut av Kabul på tirsdag, før Taliban innførte et forbud mot at afghanske statsborgere kunne ta seg til den militære flyplassen.

– Vi vil ikke tillate afghanere å forlate landet, sa talsmann for Taliban, Zabihullah Mujahid, på en pressekonferanse i går.

–De (amerikanerne) har muligheter, de har alle ressurser, de kan ta alle folk som tilhører dem. Men vi kommer ikke til å tillate afghanere å dra og vi kommer ikke til å utsette fristen, sa Mujahid.

Fristen han siktet til er 31. august, datoen da amerikanske styrker etter avtalen med Taliban skal være ute av landet.

– Brenn fotballdraktene

Kvinnen bak evakueringen av fotballspillerne er Khalida Popal. 34-åringen er tidligere kaptein på det afghanske landslaget, nå flyktning i Danmark.

Sist uke oppfordret hun kvinner som spiller fotball i hjemlandet om å kvitte seg med sine fotballdrakter, for å ikke å bli angrepet av Taliban

– Det er smertefullt å si det, fordi jeg i mange år har kjempet for jenters og kvinners rett til å ha på seg fotballdrakt, men nå sier jeg det: Ta den av. Brenn den, sa Popal på telefon fra København til Washington Post.

Frykter Taliban

Det afghanske landslaget ble dannet i 2007, med hjelp av FIFPRO. Fra starten har de sett på Taliban som en fiende. Spillerforeningens advokater har siden Taliban kom tilbake til makten 15. august, jobbet for å få kvinnene ut. Seks land ble spurt om muligheten for å gi fotballspillerne og deres familier visum. Australia var det første landet som sa ja.

«Disse unge kvinnene har vært i fare både som idrettsutøvere og aktivister. På vegne av deres fotballkollegaer rundt om i verden, takker vi det internasjonale samfunnet for at de har hjulpet dem.» skriver FIFPRO i en uttalelse.

– Kvinner og menn, samme rettigheter

Sist Taliban satt ved makten, frem til 2001, var det forbudt for kvinner å drive med idrett. De som brøt loven risikerte harde straffer, enten av Taliban eller av mannlige familiemedlemmer.

Etter at Taliban igjen overtok kontrollen i Kabul for ti dager siden, har de har ikke uttalt seg om kvinnelige idrettsutøvere spesifikt. Sist uke uttalte Taliban-talsmann Zabiullah Mujahid at kvinner og menn skal ha samme rettigheter

– Våre søstre og våre menn, de har samme rettigheter. De skal jobbe sammen skulder ved skulder, sa Mujahid.

I går oppfordret samme mann statsansatte kvinner om å holde seg hjemme på grunn av sikkerhetssituasjonen.

Idrettsutøvere flykter

Flere afghanske idrettsutøvere har greid å komme seg ut av landet den siste uken. Kapteinen på rullestol-basketballandslaget, Nilofar Bayat, kom seg til Spania sist fredag, etter å ha ventet i to dager på flyplassen i Kabul.

– Taliban kan ha sine grunner for å drepe meg og familien, sier kapteinen på rullestolbasketball-laget Nilofar Bayat. Foto: MARISCAL / AFP

– Taliban kan ha sine grunner for å drepe meg og familien. Jeg har deltatt i mange videoer og snakket om Taliban, om hva jeg har gjort som basketballspiller og om arbeidet for kvinners rettigheter i Afghanistan, sier Bayat.

Khalida Popal flyktet fra hjemlandet flere år før Taliban fikk kontroll over hele landet.

– Jeg fikk så mange dødstrusler og problemer fordi jeg uttalte meg på statlig TV, forteller hun til nyhetsbyrået AP.

–J eg har kalt Taliban for fienden. Livet mitt var i fare, sier Popal som i 2016 søkte om asyl i Danmark.