Skulle vært på plass i OL-byen – må gjemme seg for Taliban

Det at Taliban har tatt makten i Afghanistan skaper frykt blant kvinnelige idrettsutøvere.

Zakia Kudadadi er blant dem som gjemmer seg i hovedstaden Kabul, skriver France 24.

Hun skulle vært på plass i Tokyo til åpningsseremonien tirsdag før hun skulle konkurrert i kampsporten taekwondo.

– Jeg bønnfaller dere

Idrettsutøveren kan ikke være ute og trene åpenlyst i hovedstaden Kabul eller andre steder i landet nå som Taliban har tatt makten. Hun blir holdt inne av familien som vil beskytte henne.

Zakia Khudadadi gjemmer seg for Taliban i hovedstaden Kabul. Hun skulle vært på plass til åpningsseremonien i Paralympisk tirsdag. Foto: Zakia Khudadadi / Reuters

10. august var hun en stolt og glad idrettsutøver som gledet seg til Paralympisk, noe hun gav uttrykk for i et intervju med Den internasjonale olympiske komite.

Nå er hun sjokkert over hvor raskt hele situasjonen har endret seg.

– Ikke la rettighetene til en afghansk kvinner som deltar i den paralympiske bevegelse bli knust så raskt, sier hun.

– Jeg bønnfaller dere alle, kvinner rundt om i verden, organisasjoner som vil beskytte kvinners rettigheter og regjeringer, sier idrettsutøveren i Kabul.

Mens deltageren i taekwondo holder seg i dekning, har andre klart å flykte fra landet de siste dagene.

En av dem er kaptein på basketballandslaget for kvinnelige utøvere i rullestol, Nilofar Bayat. Etter en dramatisk flukt, landet hun trygt i Madrid sist fredag, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Kan ha sine grunner for å drepe meg

– Da jeg så Taliban komme utenfor hjemmet mitt, ble jeg redd og jeg tenkte på familien min.

Kapteinen på rullestol basketballandslaget, Nilofar Bayat, ankom flyplassen i Madrid 20. august. Hun og mannen Ramish ble tatt imot av Felix Bolanos som representerer spanske myndigheter. Foto: Mariscal / AFP

– Taliban kan ha sine grunner for å drepe meg og familien. Jeg har deltatt i mange videoer og snakket om Taliban, om hva jeg har gjort som basketballspiller og om arbeid for kvinners rettigheter i Afghanistan, sier kapteinen på basketballandslaget.

Hun opplevde kaoset på kroppen som tusener av andre da hun ankom flyplassen i Kabul. Hun sa at mennesker ble banket opp og skutt mot, sier hun til AFP.

– Det var en svært vanskelig dag. Jeg har aldri sett så mye fare i landet mitt. Jeg gråt masse. Ikke fordi jeg og mannen min ble slått, men på grunn av hvem som har tatt kontroll over landet mitt.

Flyktet til Spania sist fredag

Kapteinen på basketballaget og mannen ventet i to dager ved flyplassen. Takket være hjelp fra tyske soldater og spanske myndigheter kom de seg om bord på et fly til Madrid.

Da Taliban tok makten på slutten av 1990-tallet, traff en rakett barndomshjemmet hennes. Hun var to år gammel. Broren ble drept, faren skadd og selv mistet hun et bein.

– Taliban endret livet mitt for alltid, de påførte meg en smerte som jeg vil bære med meg hele livet.

– Jeg er et bevis på hvor farlig Taliban er og på hvor hardt og vanskelig det er å leve i Afghanistan. Det er ingen framtid og håp der, sier idrettsutøveren trygt på plass i Bilbao i Spania.

Kimia Yousofi løp 100-meteren i OL i sommer. Hun frykter at hun er den siste kvinnen på lenge som får delta i et internasjonalt mesterskap nå som Taliban har tatt makten i hjemlandet. Foto: Jewel Samad / AFP

Under Talibans styre i årene 1996–2001 var det forbudt for jenter å gå på skole. Kvinner hadde ikke lov til å gå på arbeid og de måtte ha med en mannlig ledsager hvis de beveget seg utenfor hjemmet. Kvinner som ble anklaget for utroskap, ble steinet til døde, skriver France 24.

– Var jeg den siste kvinne i OL?

Flere kvinnelige og mannlige idrettsutøvere snakker ut etter Talibans maktovertagelse.

En av dem er sprinteren Kimia Yousofi. Hun var Afghanistans flaggbærer under OL i Tokyo denne sommeren. Hun er sprinter og deltok på 100 meter.

Hun undrer seg på om hun blir både den første og den siste kvinnen fra Afghanistan som deltar i den øvelsen.

– Mitt kjære hjemland. Hvordan lot de dere bli værende alene? Kjære sterke jenter i hjemlandet mitt, må Gud beskytte deg, sier Yousofi.

– Jeg vet ikke om det var siste gang jeg bærer flagg i OL? Jeg vet ikke engang om jeg kan få delta i et løp for å representere dere, fortsetter sprinteren.

Hennes frykt skaper gjenklang hos den andre flaggbæreren i OL i Tokyo, Farzad Mansouri. Han ber folk «be for landet mitt».

Fotballspillere truet

Kvinnen som bidro sterkt til å starte et kvinnelandslag i fotball i 2007, Khalida Popal, ble truet på livet i 2016. Hun bor nå i Danmark.

Khalida Popal flyktet til Danmark etter trusler. Fotballederen ber landslagsspillerne i fotball om å gjemme seg eller helst flykte. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

I et intervju med Associated Press deler hun de samme bekymringene. Hun sier at hun har oppfordret de som kan på landslaget, om å flykte.

– Jeg har oppmuntret dem til å koble seg av sosiale medier, ta bort bilder på internett, gjemme seg og forsøke å flykte.

– Hjertet mitt brister fordi i alle disse årene har vi jobbet for at kvinner skal være synlige i samfunnet, og nå ber jeg kvinne være stille og bli borte. Livene deres er i fare, sier Khalida Popal fra eksil i trygge Danmark.

– Jeg har mistet alt håp

Afghansk mester i karate, Meena Asadi, er flyktning i Indonesia, skriver Reuters. Der underviser hun jenter i karate. Hun har ikke bodd i hjemlandet siden hun var 12 år gammel, men har representert Afghanistan i mesterskap

Idrettsutøveren i karate frykter framtida for kvinnelige toppidrettsutøvere nå når Taliban har tatt makten.

– Jeg føler meg elendig. Jeg har mistet alt håp, mine landsmenn har også mistet alt håp, sier Asadi.

– Alt vi har oppnådd og alle våre verdier er smadret. Dette er et svært mørkt øyeblikk for vårt folk, særlig for jenter og kvinner, sier landets karatemester fra eksil i Indonesia.