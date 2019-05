Det er den russiske avisa Kommersant som kommer med opplysningene i dag, og de gjengis også av den engelskspråklige avisa Moscow Times.

Aeroflot vil ikke kommentere de nye tallene overfor russiske medier.

Superjet snudde i lufta

Natt til i dag tok en fly av typen Sukhoj Superjet 100 av fra Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva med kurs for byen Samara.

TILBAKE TIL UTGANGSPUNKTET: Et skjermbilde fra Flightradar viser at Superjet-flyet fra Aeroflot på vei til byen Samara snudde i lufta og landet i Moskva. Foto: Flightradar

Men data fra nettstedet Flightradar viser at det snudde etter en halv time i lufta og landet i Moskva.

Nettstedet Gazeta.ru skriver at årsaken skal ha vært problemer med lufttrykket i flyvernes cockpit.

Fokus på Sukhoj Superjet

Det er bare litt over en uke siden et fly av denne typen måtte nødlande i Moskva etter å ha blitt truffet av et lyn.

Se den fatale nødlandingen

Landingen ble så hard at understellet slo hull på drivstofftankene. Det utviklet seg en eksplosiv brann, og 41 mennesker mistet livet.

Etter denne ulykken har det blitt stilt mange spørsmål om hvorfor flyets radiokommunikasjonsutstyr og styreautomatikk ble slått ut av lynet.

Moderne fly skal kunne tåle et lynnedslag.

Mange fly på bakken

– Det var mange innstillinger av Sukhoj Superjet 100 også før den siste ulykken, sier flyeksperten Boris Rybak i InfoMost til Kommersant.

SVÆRT RASKT: En voldsom brann utviklet seg i løpet av få sekunder. Foto: AP

Han hevder at inntil en tredel av denne flytypen kunne stå på bakken, men at Aeroflot forsøkte å holde denne informasjonen unna offentligheten.

Andre kilder mener at den siste ukas oppmerksomhet rundt Sukhoj Superjet har gjort pilotene mer forsiktige, og at de nå lar være å fly dersom det oppdages småfeil som egentlig ikke betyr noe for sikkerheten.

Ikke satt på bakken

Allerede dagen etter ulykken i Moskva, sa russiske myndigheter at det ikke var aktuelt å sette denne flytypen på bakken.

41 personer har mistet livet og flere er skadd etter at det begynte å brenne i et fly som nødlandet på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva.

– Ulykkekommisjon har ingen spørsmål til flyets tekniske data og hvilken stand det var i, sier Russlands visestatsminister Jurij Borisov, som har ansvar for flyindustrien.

Men han påpeker at kommisjonens arbeid ikke er avsluttet, og at det er for tidlig å komme med noen konklusjoner.

Det er mye prestisje knyttet til dette flyprosjektet, fordi det er det første i Russland etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

Ikke som amerikanerne

Etter to store flyulykker med det amerikanskbygde Boeing 737 Max 8, ble det bestemt at flytypen skulle settes på bakken over hele verden.

INNTIL VIDERE: På en amerikansk flyplass står mange fly av typen Boeing 737 Max 8 på bakken inntil det internasjonale flyforbudet blir opphevet. Foto: Mike Blake / Reuters

Årsaken var en feil i flyets datasystem.

Amerikanerne arbeider nå intenst med å rette opp feilen for å få de mange flyene i en rekke land på vingene igjen.

Ulykken med det russiske flyet skjedde ikke så lang tid etter flyforbudet for Max 8, men russiske myndigheter ser ut til å velge enn annen tilnærming.

Russiske medier spekulerer i dag på om Sukhoj-flyet som brant kan ha hatt en konstruksjonsfeil som gjelder alle fly av denne typen, eller om det kan dreie seg om en produsjonsfeil for bare dette flyet.

Ingen har svaret, forhåpentligvis kommer det når havarikommisjonens rapport blir klar.