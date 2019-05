Dramaet inne i det brennende flyet

Flyvert Tatiana Kasatnika satt i den fremre delen av kabinen da flyet skulle gjennomføre nødlandingen. Hun forteller i dag til russiske medier om det hun og de andre i Suchoi Superjet-maskinen opplevde.

– Alle begynte å rope at flyet brenner, men først var det ikke flammer inne i flyet. Etterpå sa passasjerene at vinduene begynte å smelte, mens flyet ennå var i bevegelse.

Hun forteller også at passasjerene begynte å bevege seg mot utgangen før flyet hadde stoppet, melder BBC.

– Passasjerer skrek og ringte til familiene sine mens flyet brant, sier Kasatnika.

Video fra høyre side av kabinen Du trenger javascript for å se video. Video fra høyre side av kabinen

Videoer som er tatt opp av to overlevende gir et innblikk i hvordan det var i den fremre delen av kabinen. De er tatt opp på både høyre og venstre side av kabinen. De dokumenterer at drivstofftankene på både venstre- og høyre side ble punktert da flyet traff rullebanen.

Videoen fra høyre side viser også at flykroppen ga vesentlig beskyttelse mot flammene ved det stedet passasjeren satt.

UTBRENT: Alle de omkomme er nå hentet ut av flyet. Dette bildet viser innsiden av den høyre siden av kabinen. Foto: HO / AFP

Desperate situasjoner

NRK har valgt å fjerne lyden fra videoene. Det er mulig å høre skrik fra passasjerer vi ikke kan være sikre på overlevde.

Vi kan høre flere som roper at flyet brenner. En klar stemme sier følgende:

– Stille! Ta det rolig! Ta det rolig! Alle må gå til utgangen!

Piloten Dmity Khlebnikov, forteller til russiske Komsomolskaya Pravda at flyvertene reddet mange.

– Det var mørkt og det var mye gass i luften. Det var veldig høy temperatur. Flyvertene hjalp folk med å komme seg ned nødskliene, sier Khlebnikov.

Video viser evakueringen på høyre side Du trenger javascript for å se video. Video viser evakueringen på høyre side

Tok med seg bagasjen

I en video som viser evakueringen, er det mulig å se at det oppstår pauser. Det vil si at passasjerene ikke kommer ut i en jevn strøm.

En av passasjerene, Mikhail Savchenko, skriver på Facebook at flere tok med seg bagasjen da de skulle evakuere. Dette er ikke i henhold til nødprosedyrene, fordi det kan forsinke evakueringen av kabinen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om folkene som løp ut med bagasjen sin. Gud er deres dommer, skriver Savchenko ifølge AP.

KAN HA FORSINKET: Dette er et stillbilde fra en video som er spredd på sosiale medier. Det viser flere evakuerte passasjerer som har med seg tung og stor bagasje. Foto: Instagram

På flere flyforum blir folkene som tok med seg bagasjen sterkt kritisert.

– Når jeg ser folk løpe med store kofferter, så blir jeg rasende. Hvor mange fler kunne ha blitt reddet dersom det ikke var på grunn av disse får vi aldri vite, står det i et innlegg i Professional Pilots Rumour Network.

Video viser at flyet spretter opp etter en hard landing Du trenger javascript for å se video. Video viser at flyet spretter opp etter en hard landing

Årsaken til styrten

Både kapteinen og en av flyvertene forteller at flyet ble truffet av lynet rett etter at det hadde tatt av. Dette skal ha ført til elektriske problemer, og at radioforbindelsen ble brutt.

– At lyn treffer et fly, skal normalt sett ikke føre til problemer, har en svensk kaptein som driver nettstedet Mentour Pilot tidligere forklart.

Det er klart at pilotene hadde kontroll over maskinen helt fram til landingen.

Flapsene var ute for landing, understellet var nede, og det var i hvert fall noe elektrisitet tilgjengelig. Det blir dokumentert av lydene fra videoene tatt opp inne i kabinen.

Kapteinen om bord, Denis Evdokimov, sier til RT, at han holdt riktig hastighet, og at sjekklistene ble fulgt.

– Men flyet var mye tyngre enn normalt, noe som gjorde det vanskelig å lande det, sier piloten.

Videoen over viser at flyet gjorde flere sprett etter første kontakt med bakken. I den siste kontakten virker det som understellet bryter sammen og at drivstofftanker på begge sider av flyet blir slått hull på.

Resultatet ble en katastrofal brann.