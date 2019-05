Det har ikke kommet noen offisiell uttalelse fra den russiske havarikommisjonen, men ifølge flere russiske medier er ekspertenes hovedteori nå at pilotene på ulykkesflyet gjorde en rekke feilvurderinger som førte til den dramatiske brannen i Aeroflot-flyet.

Skulle ikke fløyet inn i uværet

Det russiske nyhetsbyrået Interfax skriver at det var et kraftig uvær over Moskva da flyet tok av, og at Sukhoi Superjet-flyet ikke burde ha fløyet gjennom dette uværet. Kaptein Denis Jevdokimov skal ha sagt:

SVÆRT RASKT: En voldsom brann utviklet seg i løpet av få sekunder. Foto: AP

– På grunn av lyn mistet vi radioforbindelsen, og etter det måtte vi gå over til direkte styring av flyet.

Etter lynnedslaget ba pilotene om tillatelse til å returnere til Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva for å gjennomføre en nødlanding.

Maksvekt på flyet

Flyet skulle gått til Murmansk, men landet igjen i Moskva etter å ha vært bare en halvtime i lufta.

Nyhetsbyrået RIA Novosti skriver at det aller meste av drivstoffet fortsatt var om bord, og dette gjorde at flyet praktisk talt hadde sin maksimale landingsvekt.

EN REKKE FEIL: Eksperter undersøker den utbrente delen av ulykkesflyet. Foto: HANDOUT / Reuters

Hvis pilotene hadde fløyet et par timer over hovedstaden, kunne de brukt opp det meste av drivstoffet. Da ville flyet ha vært mye lettere, samtidig som det ville vært mindre drivstoff som kunne brenne.

For høy hastighet

Russiske medier peker også på at Aeroflot-flyet hadde for høy hastighet da det gikk inn for landing. Det fløy også fort fort nedover rett før det kom tilbake til flyplassen.

41 personer har mistet livet og flere er skadd etter at det begynte å brenne i et fly som nødlandet på Sjeremetjevo internasjonale lufthavn i Moskva.

Resultatet ble at maskinen først slo ned i landingsbanen, så spratt det opp i lufta igjen, før det landet på nytt igjen.

Dette andre nedslaget var så kraftig at understellet brøt sammen og slo hull på drivstofftankene. Drivstoffet rant ut, antente og førte i løpet av få sekunder til at den bakre delen av flyet sto i full brann.

Redningsmannskapene var ikke raske nok

Den russiske avisa Kommersant melder at det gikk for lang tid før rednings- og brannmannskapene var på plass ved det brennende flyet.

Video fra ulykken viser at passasjerer foran i flyet rakk å komme seg ut og løpe bort fra brannen før brannbilene begynte slukkingen.

Hvis brannbilene hadde stått klare ved rullebanen, kunne de vært raskere i gang i en situasjon der sekundene virkelig er viktige.

Men bildene viser også at en del av passasjerene fra ulykkesflyet kommer bærende på håndbagasjen sin. Når et fly evakueres, skal all bagasje ligge igjen, for at evakueringen kan skje så raskt som mulig.

KAN HA FORSINKET: Dette er et stillbilde fra en video som er spredd på sosiale medier. Det viser flere evakuerte passasjerer som har med seg tung og stor bagasje. Foto: MIKHAIL SAVCHENKO / Reuters

På sosiale medier i Russland mener mange at flere kunne vært reddet hvis reglene hadde blitt fulgt.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si om folk som løp ut med sin bagasje. Gud får dømme dem, skriver en russer om ulykken i Moskva.