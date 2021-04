Advarer folk om falske koronavaksiner

I Mexico skal 80 mennesker ha fått falsk Pfizer/Biontech-vaksine ved en klinikk.

Glassbeholderne med «vaksinen» ble funnet i en kjølebag, av den sorten folk tar med seg på stranda for å holde drikke kaldt, skriver avisen Wall Street Journal.

Koronavaksinen fra Pfizer/Biontech krever oppbevaring ved rundt minus 70 grader og transporteres og oppbevares i spesielle kasser og fryseskap.

Fryseboksene som brukes til å transportere vaksinene fra Pfizer/Biontech holder sterkt på kulda. Foto: Markus Scholz / AFP

De små glassene var merket med feilaktige produksjonsnummer og uriktige utløpsdatoer, opplyste helseminister Manuel de la O Cavazos i delstaten Nuevo Leon.

Innholdet i glassene er ikke ferdig analysert, men ifølge produsenten dreier det seg trolig om en ufarlig vannlignende substans.

Virkestoffene som skal gi beskyttelse mot covid-19 er helt fraværende. Men ingen skal ha fysisk tatt skade av det som ble injisert.

Hver dose skal ha kostet 1000 dollar, skriver den amerikanske avisen.

Allerede i februar advarte helsemyndighetene i delstaten om at falske vaksiner ble solgt gjennom skjulte salgskanaler og bad innbyggerne om ikke å la seg friste.

Også Verdens helseorganisasjon bekreftet at falske vaksinedoser var i omløp.

Den meksikanske regjeringen understreker at de originale koronavaksinene kommer gjennom offisielle kanaler og verken kan kjøpes på internett eller private vaksinasjonsklinikker.

Fremstillingen av vaksiner er komplisert og kostbart. Fabrikken til det tyske selskapet Biontech i Margburg produserer en av ingrediensene som brukes i vaksinen som produseres sammen med amerikanske Pfizer. Foto: Thomas Lohnes / AFP

Antirynkemiddel i Polen-vaksiner

Også i Polen er det funnet falske koronavaksiner. Partiet ble funnet i en leilighet til en privatperson.

Ifølge Pfizer/Biontech skal væsken i glassene inneholde antirynkemiddel. Selskapet samarbeider nå tett med polske politi for å komme til bunns i saken.

Det internasjonale politisamarbeidet Interpol har laget en egen nettside med råd for å unngå korona- og covid-19-svindel.

Interpol gjør det klart at organiserte kriminelle miljøer fremdeles forsøker å profittere på koronapandemien.

I fjor var det munnbind og beskyttelsesutstyr de forsøkte å tjene penger på, nå er det vaksiner.

Falske selgere i USA

En spesialavdeling innen det amerikanske justisdepartementet og amerikanske spesialutsendinger er også koblet på det internasjonale vaksinejukset.

Blant annet bistår de med å overvåke hjemmemarkedet for å avdekke falske selgere.

Et titalls nettsteder som utgir seg for å være bioteknologiske selskaper som tilbyr vaksiner og covid-19 behandling er avslørt.

Til sammen 30 nettsider stengt og 74 domenenavn er blokkert.

Amerikanske Regeneron Pharmaceuticals, Inc. produserer immunstoffer som har vist seg vellykket i behandlingen av covid-19. Selskapet bekrefter overfor ABC News at en falsk nettside med deres navn var satt opp.

En av nettsidene som tilbød to vaksinevarianter hevdet at ingen av dem hadde krav til lagring under frysetemperatur. For vaksinene fra Pfizer/Biontech og Moderna er dette uriktig.

Da spesialagenter ringte numrene som var oppgitt på nettsiden og fikk kontakt med selgeren, inngikk de en avtale om å kjøpe 50 vaksinedoser.

Prisen var 20 dollar eller nærmere 170 norske kroner per dose. 500 dollar (ca. 4000 kroner) skulle betales på forhånd og 500 dollar ved levering.

Meksikanske myndigheter sendte 17. mars ut dette bildet av de beslaglagte vaksinene, som er merket som den russiske Sputnik-vaksinen. Foto: AP

Falske vaksiner i Kina og Sør-Afrika

Falske vaksiner er funnet i Kina og Sør-Afrika, ifølge Interpol.

Kinesisk og sørafrikansk politi raidet i forrige måned både fabrikker og lagre. Tusenvis av doser med vaksinekopier ble funnet. Flere titalls personer er arrestert.

I Mexico undersøker myndighetene også en forsyning med den russiske Sputnik-vaksinen. 6000 doser ble i mars funnet i et privat fly, som skulle til Honduras, skriver WSJ.

Det er foreløpig ikke slått fast om det dreier seg om ekte eller falske vare. Russiske myndigheter mener bilder av emballasjen lasten tilsier det siste.

Perfekt mulighet for kriminelle

Vaksineprodusenten Pfizer advarer mot å tro på salg av koronavaksiner på nettet.

– Pasienter bør aldri forsøke å sikre seg en vaksine gjennom netthandel. Ingen lovlige vaksiner selges på nett. Du bør bare la deg vaksinere på et offentlig vaksinesenter eller ved godkjente alternativ, sier en talsmann for selskapet til ABC News.

Fordi det er mangel på komponenter som vaksinene lages av og produksjonsprosessen er komplisert, sliter selskapene med å møte den enorme internasjonale etterspørselen.

Dette skaper et rom som kriminelle utnytter, ifølge Interpol og Pfizer.

– Foreløpig er det begrenset tilgang på vaksiner, men denne tilgangen vil øke ettersom vi og andre trapper opp produksjonen og flere selskaper kommer på banen.

– I mellomtiden vil det finnes en alle tiders mulighet for kriminelle, sier Lev Kubiak, leder for avdelingen for internasjonal sikkerhet i Pfizer, til Wall Street Journal.

