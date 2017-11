«Krokodillen» vender tilbake i dag

Både nasjonal og internasjonale presse er invitert til Robert Mugabes internasjonale flyplass klokken 17 for å overvære ankomsten til Mnangagwa, den avsatte visepresidenten som altså ender med å ta over etter presidenten som avsatte ham.

Mnangagwa vil overta presidentembetet enten i dag eller morgen, opplyste regjeringspartiet ZANU-PF i går kveld.

Det var avsettelsen av Mnangagwa som utløste den politiske krisen som har ridd Zimbabwe de siste ukene.

Generalene tok makten og satte presidenten i husarrest da Mugabe beordret avsettelsen av sin tidligere nære allierte.

Motivet for å bli kvitt Emmerson Mnangagwa (75) var trolig å rydde vei for sin egen kone Grace, som hadde erklært at hun var klar for jobben, både som visepresident og president.

Jubel

Da det i går kveld ble klart at landets mangeårige president Robert Mugabe gir fra seg makten, tross protester og under sterkt press, ble det feiret i gatene i hovedstaden Harare og andre steder i landet.

FORVENTNINGSFULL: Felix håper Emmerson Mnangagwa kan få landet på bedre kjøl.

NRK treffer på en av de feirende i morgentimene i dag.

– Visst feiret vi, men ikke så lenge. Vi vet ikke helt hvordan man feirer. Vi har så liten erfaring. Det har ikke vært så mye å feire de siste tiårene, sier Felix til NRK.

Les også: Mugabe er borte - Zimbabwe i festrus

Han er glad for at Mugabes epoke endelig er over, men er usikker på hva fremtiden bringer.

– I dag venter vi på vår nye president. Om det blir bedre, vet jeg ikke. Men han er sikkert lettere å bli kvitt, om han ikke er bra nok.

«Krokodillen»

Med 75 år gamle Mnangagwa ved roret, blir trolig imidlertid alt ved det gamle i Zimbabwe. Han var i 37 år en av Mugabes mest trofaste våpendragere.

Kritikere betegner Mnangagwa, med tilnavnet «Krokodillen» som minst like hensynsløs og brutal som Mugabe. Det samme gjorde USAs ambassadør i landet allerede i 2000.

Zimbabwe Independent har beskrevet forholdet mellom Mugabe og Mnangagwa som «partners in crime». De har vært sammen om å slå ned på opposisjonen og brukt fengsel og tortur mot sine motstandere og stått bak grove overgrep.

Likevel betraktes Mnangagwa nå som det beste av det verste, både av zimbabwere og internasjonale ledere og institusjoner.

Mugabes arv

Robert Mugabe betraktes fortsatt som en av de store frigjøringsheltene, selv om hans styresett de siste tiårene har blitt sterkere og sterkere kritisert.

Robert Mugabe kommer til å bli husket som «en fryktløs frigjøringskriger og grunnlegger av Zimbabwe som uavhengig land», heter det i en uttalelse fra Den afrikanske unions leder Moussa Faki Mahamat.

Han ønsker Mugabes beslutning velkommen og kaller den en statsmanns handling.

– Beslutningen kommer til å framstå som en historisk statsmann-handling som bare vil styrke Mugabes politiske arv, sier Moussa Faki Mahamat.

Den tidligere kolonimakten Storbritannia ønsker Mugabes avgang velkommen. Statsminister Theresa May sier Zimbabwe nå har «en mulighet til å meisle ut en ny retning, fri for undertrykkelsen som preget Mugabes styresett».

USA tar til orde for «frie og rettferdige valg» i Zimbabwe, og ber alle parter respektere etablert demokratisk praksis.