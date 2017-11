Avsatt visepresident ber Mugabe gå av

Mnangagwa ble plutselig avsatt som visepresident for to uker siden etter over 30 år i Mugabes regjeringsapparat, og oppholder seg trolig i Sør-Afrika.

– Folket i Zimbabwe har talt med en felles stemme, og det er min oppfordring til president Mugabe at han bør ta hensyn til stridssignalet fra folket og trekke seg, slik at landet kan gå fremover, sier Mnangagwa tirsdag.

Mnangagwa bekrefter at han har vært i kontakt med Mugabe, og at han er invitert tilbake til Zimbabwe for å diskutere landets fremtid.

– Jeg fortalte presidenten at jeg ikke vil reise hjem før jeg er tilfreds med situasjonen rundt min personlige sikkerhet, sier han.

Mnangagwa sier han rømte landet etter å ha fått vite om planer om å arrestere og «eliminere» ham.

– Den politiske krisen handler ikke om meg og Mugabe, men om Mugabe og folket. Folkets røst er Guds stemme. I det nye Zimbabwe må alle ta hverandre i hånden og samarbeide om å gjenoppbygge landet, sier han.

Robert Mugabe holdt en tale i presidentboligen søndag. Det var ventet at han ville trekke seg, men det gjorde han ikke. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP

– Hele Zimbabwe gleder seg

Forsvarssjef Constantino Chiwenga bekrefter at det har vært kontakt mellom Mugabe og Mnangagwa.

– Sikkerhetstjenesten er motivert etter nye fremskritt, deriblant kontakt mellom presidenten og den tidligere visepresidenten, som ventes å komme tilbake til landet om kort tid. Nasjonen vil bli orientert om resultatet av samtalene mellom de to, sier Chiwenga.

Silent Magorongapp håper Mnangagwa og Mugabe møtes som venner. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Hele Zimbabwe gleder seg til dagen «Krokodillen» kommer tilbake, og at han og Mugabe møter hverandre som gamle venner og får fred i landet, sier Silent Magorongapp, en av dem NRK møter på gata i Harare.

Ber ministre boikotte regjeringsmøte

Mugabe ble forsøkt avsatt etter en militær overtakelse i forrige uke, men nektet å trekke seg.

Dermed blir han stilt for riksrett, en prosess som innledes i parlamentet tirsdag.

Tirsdag morgen har Mugabe innkalt statsrådene sine til et møte i presidentboligen. Dette møtet har ministrene fått beskjed om å boikotte, sier Lovemore Matuke i regjeringspartiet ZANU-PF til AP.

En gruppe krigsveteraner har ifølge AFP oppfordret til umiddelbare demonstrasjoner mot Mugabe.

– Alle må legge fra seg det de driver med og komme til Harare. Vi vil se ryggen til Mugabe så fort som mulig. Protestene må begynne nå, vi kan ikke ha en eneste time til med Mugabe, sier Chris Mutsvangwa i krigsveteranforeningen.

Krigsveteranene pleide å være blant Mugabes sterkeste støttespillere, men har i likhet med regjeringspartiet snudd ryggen til 93-åringen.