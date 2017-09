«Irma» har nådd Cuba med full styrke

«Irma» har styrka seg det siste døgnet, og trefte byen Camaguey og regionen rundt seint fredag kveld med regn og kraftig vind. Orkanen hadde sitt sentrum om lag 190 kilometer aust-søraust for den kubanske fiskelandsbyen Caibarien.

Det er førebels ikkje kome inn meldingar om skader.

Mange evakuerte heimane sine på Cuba fredag kveld. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP

50 000 turistar har reist frå Cuba

Det er første gong på fleire tiår at ein orkan i kategori 5 har treft Cuba, skriv BBC. Klokka 03 i natt lokal tid var vindstyrken på kring 257 kilometer i timen, ifølgje National Hurricane Center (NHC).

BBC sin reporter på Cuba rapporterer om at har fleire mista straumen, og at det vert stadig vanskelegare å halde kontakt med dei meir avsidesliggande områda etter kvart som orkanen herjar. Han seier til BBC at om lag 50 000 turistar har reist frå Cuba.

Innbyggjarar på Cuba barrikaderer heimen sin før orkanen kjem. Foto: Desmond Boylan / AP

Orkanen vart i går nedgradert til kategori 4 på orkanskalaen, men auka til 5 igjen etter å ha passert varmt vatn i havområdet mellom Bahamas og Cuba. Søndag morgon landar den truleg på sørspissen av Florida, men det er enno uvisst om den vil gå vidare nordover langs vest- eller austkysten.

– Denne orkanen vil drepe deg

Ei kvinne tek med seg eigedelane sine og evakuerer før «Irma» kjem. Foto: ALEXANDRE MENEGHINI / Reuters

I Florida er 5,6 millionar menneske blitt oppmoda til å evakuere før orkanen kjem i løpet av søndag morgon. Ifølgje det nasjonale orkansenteret har åtvara folk mot å senke skuldrene berre fordi det kan sjå ut til at orkanen beveger seg vekk frå kysten idet den nærmar seg.

Les også: Arresterer de hjemløse i Florida

– Denne orkanen vil drepe deg om du ikkje kjem deg ut av vegen for den, sa talsmannen for NHC, Dennis Feltgen.

Også guvernør Rick Scott trygla folk om å ikkje ignorere åtvaringane. Han sa at alle kjem til å merke orkanen, og la til at orkanen er enormt stor, breiare enn heile delstaten.

Det er venta at orkanen vil treffe Florida søndag morgon. Foto: NASA / Reuters

Minst 22 omkomne

Irma har allereie sett fleire rekordar i si dødelege ferd frå Atlanterhavet og inn over øyane i Karibia. Fleire mindre øyar er raserte, og til saman er minst 22 menneske omkomne melder nyheitsbyrået Ap. Men det er frykta at dødstalet kjem til å stige.

Samtidig er to nye orkanar på gong. I Mexicogolfen har «Katia» treft lang ved austkysten til Mexico, og orkanen «Jose» er blitt ein svært farleg orkan i kategori 4 ute i Atlanterhavet.