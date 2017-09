Arresterer de hjemløse i Florida

Politiet reiser rundt og arresterer de hjemløse i Miami. Initiativet kommer fra De hjemløses forening i Miami. De var redde for at de hjemløse skulle bli glemt i forberedelsene til at orkanen treffer land.

De hjemløse må finne seg i et par dager i arresten som en følge av orkanen som er ventet inn over Florida. Foto: AP

– Alle som oppholder seg på gatene kommer til å dø, sier Ron Book i de hjemløses forening til AP.

Book takker for politiets innsats. De som ikke kommer frivillig, blir nemlig arrestert av politiet og må bli med på stasjonen.

Steve Nolan vil heller ha et par dagen på politistasjonen i Miami enn å bo ute mens orkanen «Irma» feier inn over Florida. Foto: AP

– Folk har ikke lyst til å bli innelåst i en bygning i dagevis. Men jeg vil heller det, enn å være ut når orkanen treffer oss, sier Steven Nolan, som er en av de hjemløse i Miami til Ap.

– Vi er her for å minne de hjemløse på at de ikke er alene, sier Ron Book.