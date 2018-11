«El Chapo»-rettssaken begynner i dag

Det finnes i dag et mylder av ulike organisasjoner og grupperinger tilknyttet narkotikavirksomhet i Mexico. Internasjonale eksperter anslår at de fleste kontrolleres eller er underlagt et av følgende syv karteller:

Sinaloa-kartellet ble etablert mot slutten av 1980-tallet og er i dag verdens største narkotikakartell. Sinaloa-kartellet består av et stort antall grupperinger og fraksjoner, ofte kjenner de ikke til hverandres virksomhet. Det antas at nettverket har virksomhet i mer enn 50 land og i hver eneste storby mellom New York og Buenos Aires.

Kartellet ble ledet av Joaquìn "El Chapo" Guzmàn såfremt han ikke var arrestert. Siste pågripelse ble gjort i januar 2016. Guzman er kortvokst, derfor går han under kallenavnet "El Chapo". Han er i dag 61 år og sitter arrestert i New York. Det er ventet at han vil bli stilt for en amerikansk domstol i løpet av september 2018. Flere av Guzmáns sønner har også vært nært knyttet til kartellet og kan få viktige posisjoner fremover.

Andre sentrale ledere har vært 70-årige Ismael "El Mayo" Zambada Garcia og Juan Jose "El Azul" Esparragoza Moreno.

Cartel Jalisco Nueva Generación er Sinaloa-kartellets fremste utfordrer. Dette var tidligere Sinaloa-kartellets væpnede gren, men har fra 2010 på egen hånd forsøkt å ta kontroll over viktige områder i Mexico. Kartellet har ekspandert svært raskt gjennom en svært aggressiv og offensiv strategi fra 2012. En rekrutteringskampanje ble gjennomført mot selgere og distributører tilknyttet andre karteller under mottoet "enten er du med oss, eller så dreper vi deg". Det førte til harde sammenstøt med flere av de andre kartellene. Organisasjonen har spesialisert seg på metamfetamin som gir en høyere fortjeneste enn kokain og heroin.

Flere ganger har enheter fra Cartel Jalisco Nueva Generación gått til angrep på meksikanske militærstyrker. Dette står i strid med de andre kartellene som helst unngår konfrontasjoner. I mai 2015 ble et angrepshelikopter skutt ned ved bruk av avanserte rakettvåpen. Åtte soldater og en politioffiser mistet livet. I mars og april samme år ble 20 polititjenestemenn drept i to ulike bakhold. Kartellet mistet ingen av sine i angrepene.

Nettverket har også gjennomført flere informasjonskampanjer rettet mot den meksikanske befolkningen hvor de har lovet å utrydde alle utenlandske kriminelle organisasjoner i Mexico.

Kartellet fremstår som den mest militante grupperingen av de meksikanske kartellene. Ifølge amerikanske etterretningstjenester kan de ha fått opplæring av tidligere israelske offiserer. I tillegg til narkotikatrafikk driver også kartellet med annen kriminell virksomhet. De fremstår også som ekstremt voldelige og har vært involvert i flere massakrer.

Cartel Jalisco Nueva Generación har sin hovedbase i Jalisco i det vestlige Mexico. Lederen for kartellet er 52-årige Nemesio "El Mencho" Oseguera Cervantes. Han har bakgrunn som polititjenestemann, men har i en årrekke vært involvert i narkotikavirksomhet. Amerikanske

narkoetterforskere fra DEA omtaler han bare som "The Ghost". Det er få som noen gang har sett ham.

El Mencho omtales som den neste store narkokongen i Mexico og det er ventet at Cartel Jalisco Nueva Generación vil ta store markedsandeler fra de andre kartellene i tiden fremover.

Gulf-kartellet har helt siden midten av 1980-tallet vært et av Mexicos største og mektigste karteller, men har de siste årene tapt markedsandeler og kontrollen over store områder. Etablert i 1984 og holder til i den nordøstlige delen av Mexico. Det er uklart hvem som i dag styrer kartellet, det ser ut som om organisasjonen er i ferd med å smuldre opp.

Los Zetas ble etablert i 1999 og fungerte lenge som Gulf-kartellets væpnede sikkerhetsavdeling. Los Zetas rekrutterte inn tidligere soldater fra de meksikanske spesialstyrkene. Flere av dem var blitt utdannet av israelske og amerikanske instruktører. Det ble også hentet inn tidligere soldater som hadde tjenestegjort i Guatemala. Los Zetas etablerte treningsleire inne i jungelområdene som var bygget etter samme modell som landets spesialstyrker. Det ble også innført en medalje som ble gitt de av kartellmedlemmene som hadde deltatt i kamp for organisasjonen.

Los Zetas brøt samarbeidet med Gulf-kartellet i 2010 og startet opp konkurrerende virksomhet nordøst i Mexico. De ble raskt store og var lenge regnet som det nest største kartellet etter Sinaloa-nettverket. I likhet med Cartel Jalisco Nueva Generación har Los Zetas vist en ekstrem brutalitet overfor sine motstandere. De har gjennomført omfattende angrep mot spillekasinoer og nattklubber. De har også angrepet fengsler for å frigjøre innsatte fra egne rekker hvor et betydelig antall personer har blitt drept.

De siste årene har flere sentrale aktører i Los Zetas blitt drept eller arrestert. Det har svekket organisasjonen.

Juarez-kartellet holder til nord i Mexico. Denne grupperingen har holdt på siden 1970-tallet. Juarez-kartellet har de siste årene tapt store markedsandeler og områder. Først og fremst er det Sinaloa-kartellet som har tatt fra dem posisjonen. I dag er det 30-årige Juan Pablo Ledezma som fungerer som en slags leder for Juarez-kartellet.

Tijuana-kartellet er i likhet med Juarez-nettverket drevet på defensiven de siste årene. Tijuana-kartellet holder til nordvest i Mexico. Organisasjonen ble etablert i 1989 og var tidligere omtalt som et av verdens største, mektigste og mest brutale narkotikakartell. Fra 2006 og frem til i dag har Tijuana-kartellet smuldret opp. De har tapt markedsandeler og områder, først og fremst til Sinaloa-kartellet. Interne konflikter, arrestasjoner og drap på sentrale ledere har svekket organisasjonen.

Tijuana-kartellet ledes av 57-årige Enedina Arellano Felix. Hun er i dag en av få kvinner som er så sentrale i et narkotikanettverk.

Det er usikkert hva som blir Tijuana-kartellets videre strategi. Det er ventet at de enten vil forsøke å samle en allianse for å gå til storkrig mot Sinaloa-kartellet, men det er også signaler som tyder på at lederne i Tijuana og Sinaloa vil inngå et samarbeid.

Beltrán Leyva-kartellet ble etablert i Sinaloa-distriktet på begynnelsen av 1990-tallet av de fem brødrene Arturo, Carlos, Alfredo, Mario Alberto og Héctor Beltrán Leyva. Dette kartellet var en sidegren av Sinaloa-kartellet. De hadde ansvaret for å transportere narkotika ut fra Mexico og distribuere for salg.

I 2008 havnet Beltrán Leyva-kartellet i en åpen konflikt med Sinaloa-kartellet. Gjennom de neste årene ble flere av brødrene drept eller fengslet. De siste årene har Beltrán Leyva-kartellet gått delvis i oppløsning og består i dag av et antall mindre grupperinger. Flere av dem er fortsatt i konflikt med Sinaloa-kartellet, men har greid å opprettholde deler av virksomheten i det nordvestlige Mexico.

La Familia-kartellet ble etablert på 1980-tallet og er fortsatt operative i det sørvestlige Mexico. Har i dag tette bånd til Sinaloa-nettverket. Kartellet er først og fremst aktive innen produksjon av metamfetamin og distribuerer det narkotiske stoffet over store deler av USA. Kartellet har også hatt virksomhet i India og flere europeiske land. Flere av lederne hevdet de var religiøse og kartellet var kjent for sitt strenge interne regelverk. Det var eksempelvis forbudt for alle på innsiden av kartellet å bruke narkotika.

La Familia-kartellet har vært i harde stridigheter med rivaliserende grupperinger og angrepet politistasjoner. De har også kidnappet polititjenestemenn og utsatt dem for grov tortur før de ble henrettet.

La Famila fremstår i dag som svekket. Flere av lederne er drept eller arrestert, det har også vært interne splittelser og stridigheter.

