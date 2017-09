10 år gamle Madeleine Einarsrud leker med venninnen Karoline Norman (12) blant de mange oppblåsbare madrassene som er lagt ut i salen på Den norske sjømannskirken i Miami.

Sjømannsprest Audun Sæbø Norman har plutselig fått ansvaret for noen titalls mennesker som ikke lenger følte det var trygt der de oppholdt seg. Noen fastboende og noen turister.

– De skal være her sannsynligvis fram til mandag. Vi har lagret opp med vann og mat så vi skal klare å brødfø disse menneskene. Hamstret inn kjøttdeig, egg og bacon og – vaffelrøre. Det har vi nok av i fryseren også! Men det viktigste er at vi har nok vann.

Sjømannsprest Audun Sæbø Norman har fått ansvaret for 30 evakuerte nordmenn – og et par svensker. Foto: Lars Os

Sjømannskirken er bygget slik at den skal tåle en kategori 5 orkan – også vinduene. Generator for nødstrøm har de også.

– Det er nok stor sannsynlighet for at strømnettet går ned, sier Norman.

Madeleine må innrømme at hun synes det er litt skummelt å tenke på hva som kommer.

– Ja, lite grann skummelt. Men jeg vet at det ikke er farlig, da. Det vet jeg.

– Er du redd?

– Jeg vet liksom ikke akkurat hva som skjer nå, og jeg liker å vite hva som skjer rundt meg.

Venninnene Madeleine og Karoline synes det er "Litt skummelt" med orkanen Irma som kommer på søndag. Foto: Lars Os

Karoline sier at de i alle fall ikke kommer til å gå ut når stormen treffer:

– Det er veldig farlig

– Men kanskje FØR stormen, bryter Madeleine inn. – Så vi kan bade.

I dag har de moret seg med å kaste en del av utemøblene i svømmebassenget til sjømannskirken:

Midlertidige madrasser: Ungene i Sjømannskirken forbereder seg til å sove på oppblåsbare senger. Foto: Lars Os

– Ja, vi har faktisk alt lagt noen stoler der, sånn at de ikke blir ødelagt av stormen.

Arild Kirkeby er en av de evakuerte. Han har bodd lenge i Miami og opplevd sterke stormer tidligere, i 2005, da orkanen Wilma feide inn over Florida.

– Vi bodde oppe på beachen og var hjemme den gangen. Tre store vinduer blåste ut og hele leiligheten ble ødelagt. Så vi måtte rømme ned fra 11. etasje og ned i tilfluktsrommet. Men Wilma var ikke på like måte så sterk som Irma ser ut til å bli. Den var en kategori 2, med styrke 3 i kastene. Og den var alvorlig nok.

Arild Kirkeby har opplevd orkaner før – men ikke så sterke som Irma kan bli. Foto: Lars Os

Kategori 5-orkan

Irma var en kategori 5-orkan, og betegnes som den sterkeste orkanen noensinne i Atlanterhavet – med vinder opp mot 300 kilometer i timen. Etter en stund ble den nedgradert til kategori 4, men har nå seg opp igjen til styrke 5 etter å ha passert svært varmt vann i havområdet mellom Bahamas og Cuba. Søndag morgen lander den trolig på sørspissen av Florida – men det er ennå usikkert om den vil gå videre nordover langs vest- eller østkysten.

– Vi må nok bli her til vinden er over. Vi vet ikke hvor lenge det blir. Etter det er vi avhengige av hvordan det er med flom og sånne ting, og hvordan veinettet er å kjøre på. Jeg frykter at denne her blir alvorlig, så jeg er redd for at vi kanskje må bli ett døgn ekstra, sier Kirkeby.

​Og i Sjømannskirken er det både husrom, mat og godt selskap i ventetiden.