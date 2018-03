– Wall kan ha vært i live da hun ble påført stikkskader

– Jeg ser frem til rettsmedisinernes vitnemål, som vil bevise at Peter Madsen snakker sant, sa forsvarer Betina Hald Engmark til NRK på vei til byretten i København.

Da Christina Jacobsen fra Retsmedicinsk Institut inntok vitneboksen torsdag morgen, var det langt fra dette retten fikk høre.

Nesten 40 stikkskader

Aktoratet mener Kim Wall ble mishandlet før hun døde, noe som langt på vei støttes av rettsmedisinerens forklaring.

Rettsmedisineren sier skader i underlivet tyder på at hun kan ha vært i live.

– Ved mikroskopi kunne det ses blodutredninger, hvilket kan antyde, at det fortsatt har vært blodsirkulasjon. Det er et tegn på at hun ikke har vært helt død da de ble påført, sier Jacobsen.

Skisser av de nesten 40 stikkskadene på Walls kropp ble vist på storskjerm. De sterkeste bildene ble kun vist for aktørene i retten.

MADSENS FORSVARER: Betina Hald Engmark på vei til retten. Foto: NRK

Stikkskader i underlivet

Rettsmedisineren forteller at Wall hadde stikkskader både på kroppen og i underlivet. De fleste av stikkskadene er ifølge Jacobsen overflateskader.

Peter Madsen har selv hevdet at han forsøkte å «punktere» Walls kropp, slik at den ikke skulle flyte opp til havoverflaten når det ble dannet gasser i den døde kroppen.

– De fleste av stikkskadene, har ikke hatt den effekten, sier rettsmedisineren.

Avviser forklaring

Aktor Buch-Jepsen viser til at Peter Madsen har forklart at Kim Wall døde før midnatt, men at skadene ble påført først klokken 7 morgenen etter, og ber rettsmedisineren vurdere det.

– Vi mener skadene må være påført tettere opptil at døden inntraff, sier rettsmedisineren. Hun bekrefter at hun under etterforskningen har avvist at skadene kan ha blitt påført 4–6 timer etter Walls død, sier rettsmedisineren.

Hevder det var en ulykke

Madsen har hevdet at Kim Wall døde som følge av kullosforgiftning i ubåten, og at han i panikk ville kvitte seg med den døde kroppen.

Rettsmedisineren sier de ikke kan konkludere med at hun døde av kullosforgiftning.

Onsdag ble Peter Madsen presset på sin forklaring rundt hvorfor han parterte kroppen til Wall. Madsen sier han gjorde det for å få kroppen ut av ubåten.

Aktor Jakob Buch-Jepsen mener det er flere ting med skadene på Kim Walls kropp som ikke er forenlig med en slik forklaring.