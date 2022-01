Her er Taliban på vei til Norge

På flyet er også Anas Haqqani, broren til lederen for Haqqani-nettverket, som står bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan.

For kort tid siden tok dette privatflyet av fra Kabul. Det er sendt av Norge. Om bord er forhandlingsteamet til Taliban som skal ha møter i Oslo.

DELEGASJON: Her er Taliban-delegasjonen utenfor privatflyet som tar dem med til samtaler i Norge. Foto: Utenriksdepartementet i Kabul

12 personer

Delegasjonen ledes av utenriksminister Amir Khan Muttaqi. Han har med seg mellom 10-12 personer.

Blant disse er også Anas Haqqani. Han var inntil nylig svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, men ble fjernet fra listen og er i dag en del av Talibans politiske ledelse i Doha i Qatar.

Men, han er mest kjent for å være lillebroren til en av verdens mest ettersøkte terrorister, Sirajuddin Haqqani.

TERROR: På flyet som skal til Norge sitter også Anas Haqqani (nr. 2 fra venstre). Han er broren til Sirajuddin Haqqani som står på USAs most wanted liste. Foto: Utenriksdepartementet i Kabul

Storebroren er i dag innenriksminister i Afghanistan. Han har tidligere ledet det såkalte Haqqani-nettverket som har stått bak noen av de verste terrorangrepene i Afghanistan de siste 20 årene.

Flere medlemmer av Haqqani-familien er svartelistet og ettersøkt av USA. Sirajuddin har en stående dusør på 10 millioner dollar på hodet sitt.

ETTERSØKT: Sirajuddin Haqqani er storebroren til Anas Haqqani, som er på vei til Norge for å ha samtaler med Norge og andre vestlige land. Foto: FBI / Reuters

Haqqani-nettverket antas å stå bak terrorangrepet på Hotel Serena i Kabul i 2008. Der ble minst sju personer drept, blant den Dagbladet-journalist Carsten Thomassen.

Taliban takker Norge

Utenriksminister Muttaqi, som leder delegasjonen, roser Norges meglerrolle i et lydopptak sendt på statlig afghansk TV rett før han gikk om bord flyet.

– Jeg vil takke Norge for invitasjonen, og for at de har sendt et privatfly for hente oss. Vi skal møte norske myndigheter, amerikanske og europeiske diplomater. Vi skal også møte våre egne afghanere.

Utenriksministeren er optimistisk før det som er den første reisen Taliban har til et vestlig land.

– Dette er vår første tur til Europa og vi håper det blir en døråpner for gode relasjoner og kontakt, slik at vi kan løse de humanitære og økonomiske problemene vi står i.

Muttaqi sier at han ønsker at Taliban ønsker å få Afghanistan ut av internasjonal isolasjon.

– Jeg er veldig glad for at vi, gjennom vår utenrikspolitikk, er i ferd med å etablere gode relasjoner til verdenssamfunnet. Afghanistan skal ikke lenger være på kollisjonskurs med verden. Vi vil gjøre landet vårt til et sentrum for samhold og økonomisk utvikling i region, i tråd med våre afghanske, og islamske tradisjoner.