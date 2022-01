Sonia (33) ble pisket av Taliban – nå reiser hun til Oslo for å stille krav

Lørdag kveld landet en delegasjon fra Taliban på Oslo lufthavn.

Forhandlingsteamet til Taliban skal gjennom tre dager i Norge møte diplomater fra USA, EU og Norge, i tillegg til representanter for sivilsamfunn i Afghanistan.

Søndag truet en av deltakerne med å forlate samtalene med Taliban på grunn av pågripelsen av to kvinneaktivister i Kabul i forrige uke.

I det afghanske miljøet i Norge er det delte meninger om Talibans besøk i Norge.

Stiller krav

Sonia Ahmadi (33) synes det er bra at det internasjonale samfunnet vil finne en løsning gjennom dialog.

Ahmadi er grunnlegger og leder av foreningen Norsk-afghanske kvinner for endring. Mandag skal hun tale utenfor Utenriksdepartementet.

I appellen kommer hun med konkrete krav som hun har fått fra kvinneaktivister i Afghanistan og Norge.

– Respekt for menneskerettigheter og kvinnerettigheter står øverst på lista, sier Ahmadi.

Siden Taliban tok makten i Afghanistan i august i fjor har de stengt jenteskoler, innført påbud om hodesjal og nektet kvinner å gå på jobb.

Det var Adresseavisen som først fortalte historien til Sonia Ahmadi.

Ble pisket

Ahmadi har bodd i Norge i 13 år, men som tolvåring levde hun under Talibans styre i Afghanistan.

– Der ble jeg slått av dem og pisket fordi jeg ikke hadde burka på meg, sier hun.

I denne perioden var hun vitne til vold og urett begått mot kvinner, noe som har satt dype spor, forteller Ahmadi.

33-åringen har lenge vært traumatisert etter de grusomme opplevelsene.

Unngå legitimering

Ahmadi understreker at hun først og fremst reiser til Oslo for å tale afghanske kvinners sak, og ikke hennes egen.

– Akkurat nå handler det ikke om meg, men om alle de kvinnene som fortsatt bor i Afghanistan, sier hun.

Aktivisten mener vestlige diplomater bør stille krav om at kvinner i hjemlandet må få delta i samfunnet politisk og økonomisk – på lik linje med menn.

De som protesterer må heller ikke bli arrestert, torturert og kidnappes, krever hun.

Ahmadi er krystallklar på følgende:

– Dette må på ingen måte være det første steget for å legitimere Taliban, sier hun.

Mariam Rasouli (43) reagerer negativt på at Taliban nå er i Norge for samtaler med vestlige diplomater. Foto: Morten Andersen / NRK

Redde for å kritisere

Mariam Rasouli (43) flyktet fra Taliban-regimet i Afghanistan i 2003 og har siden bodd i Norge.

Hos Rasouli vekkes alle de vonde minnene fra hjemlandet når Taliban nå er i Norge.

Hun forteller at hun har opplevd menneskehandel, voldtekt, undertrykkelse og vold under det talibanske regimet i Afghanistan.

– Ansiktet til Taliban skremmer meg enda. Det var i Norge jeg for første gang ble behandlet som et menneske, og ikke et dyr, sier hun.

Ifølge Rasouli er det mange i det afghanske miljøet i Norge som er redde for å kritisere Taliban, av frykt for represalier.

Rasouli advarer verdenssamfunnet mot å tro at Taliban har blitt noe mildere siden sist de styrte landet.

Reagerer på Taliban-besøk

Hun mener det er helt feil av den norske regjeringen å tillate at Taliban kommer til Norge.

Dette er fordi møtet i Norge representerer et håp for Taliban, sier hun, og at det vil brukes av regimet som et bevis i Afghanistan på at de blir anerkjent av vestlige demokratier.

Rasouli mener de vestlige diplomatene må stille tøffe krav til Taliban om å bedre kvinner og barns rettigheter i Afghanistan. Økonomisk bistand må også være uaktuelt.

– Hver eneste tjeneste den norske regjeringen gjør Taliban er en bjørnetjeneste. De vil putte pengene i lomma si, mens barn dør av sult, sier hun.

– For sent

NRK har også snakket med en afghansk aktivist i Norge, som ønsker å være anonym. Han ønsker ikke å stå frem med navn og bosted, fordi han frykter uttalelsene kan få konsekvenser for hans familie og minoritetssamfunn i Afghanistan.

Mannen er skuffet over at Taliban har blitt invitert til samtaler i Norge.

Ifølge mannen deler de fleste afghanere i hans nettverk den samme skuffelsen.

– En terroristgruppe blir nå normalisert i Norge og det ser ut som at vestlige demokratier godkjenner Taliban som en regjering og gir dem diplomatisk protokoll. Det er ingen grunn til å være optimist når de kommer med luksusfly betalt av Norge, sier han.

Mannen mener besøket vil bli brukt av Taliban for å legitimere sitt eget regime i hjemlandet.

– Hva er alternativet til å inngå i samtaler med Taliban dersom man skal klare å skape bedring i Afghanistan?

– Det er allerede for sent å håpe på bedring. Håpet til 35 millioner afghanere ble knust da Taliban tok over landet. De vet ikke hva dialog er og betyr, sier han.