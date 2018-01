I ti år ledet Ola Kaldager den topphemmelige etterretningsgruppen som gikk under navnet E14. Seksjon for spesiell innhenting, som den formelt het, var en del av Forsvarets etterretningstjeneste inntil den ble oppløst i 2005.

– Jeg mener Frode Berg ikke ble tilfeldig valgt – han ble valgt på grunn av sitt yrke som grenseinspektør. For russerne er dét det samme som å være spion i etterretningstjenesten, sier Ola Kaldager til NRK.

Berg ble arrestert 5. desember i Moskva av det russiske sikkerhetspolitiet FSB, anklaget for å ha mottatt hemmeligstemplede dokumenter om den russiske nordflåten og har siktet ham for spionasje.

– Russiske grenseinspektører har et sterkt forhold til russisk etterretningstjeneste, de styres av FSB og da tenker de vel at det er slik på den andre siden også, sier Kaldager.

Han understreker at han baserer seg på det som hittil har kommet frem i offentligheten om saken.

VOKTET GRENSEN: Frode Berg jobbet ved grensekommissariatet for den norsk-russiske grense i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014. Foto: Privat / NTB scanpix

Felle eller mislykket operasjon?

Frode Berg har formidlet gjennom sin russiske advokat at han mener seg lurt i en felle. Den pensjonerte yrkesoffiseren mener dette kan stemme.

– Den ene muligheten er at Russland har arrangert en felle med en person som kan ha hatt en slags tilknytning til norsk etterretningstjeneste, og som bor ved grensen.

– Den andre muligheten er en etterretningsoperasjon som har gått skeis. Men hvis det skulle være en etterretningsoperasjon fra norsk eller norsk-alliert side, vil jeg si at det å velge en person som Frode Berge er lite profesjonelt. At de ville bruke en såpass kjent person med bakgrunn som inspektør ved grensen, det virker lite sannsynlig og lite profesjonelt.

– Derfor heller jeg mot at dette må være en felle som er lagt, sier Kaldager, men påpeker at mye er uklart rundt fakta i saken.

Frode Berg arbeidet som grenseinspektør ved det norske grensekommissariatet for den norsk-russiske grensen i 25 år, frem til 2014, og han har engasjert seg aktivt i norsk-russisk samarbeid.

– Frode Berg har som grenseinspektør reist mange ganger frem og tilbake til Russland. Hvorfor ble han arrestert nå?

– Så lenge han var grenseinspektør, hadde han en berettiget grunn til være på den andre siden av grensen i embetets medfør, sier Kaldager.

Han mener det kjøligere forholdet mellom Russland og Vesten kan være medvirkende til arrestasjonen og spionanklagene.

– Jeg vil tro at saken har politiske overtoner, selv om man aldri helt vet i slike saker. Bakgrunnen kan være at Russland ønsker å gi Norge en form for ørefik, eller statuere et eksempel.

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes har tidligere sagt til NRK at han mener arrestasjonen av Berge er en typisk situasjon som utnyttes for å kunne brukes diplomatisk og politisk.

ARRESTERT: Frode Berg bodde på hotell Metropol i Moskva. Han ble arrestert noen få meter fra utgangen. Bak skimtes FSBs hovedkontor Lubjanka, hvor også KGB tidligere holdt til. Foto: Per Anders Johansen / Aftenposten

Mener Berg har vært naiv

Frode Berg, som er bosatt i Kirkenes, har forklart at han ble spurt av to nordmenn om han kunne ta med seg to konvolutter med 3000 euro til Moskva. Han hadde pengene på seg da han ble arrestert.

Den tidligere grenseinspektøren burde uansett ha tenkt seg bedre om, mener den tidligere etterretningslederen. Han har forståelse for at Berg brakte med seg kontanter til Russland.

– Men med bakgrunnen han har, har han vært naiv som tar med seg penger fra to personer, hvor han kun kjenner den ene, drar til Russland og skal sende pengene videre.

Nordmenn ikke tatt kontakt

Advokatene til Berg mener de to nordmennene som gav Berg pengene og bad ham bringe dem til Moskva, har spilt en nøkkelrolle. Både den norske og den russiske advokaten kjenner identiteten til de to og mener at de mest sannsynlig har samarbeidet med russisk etterretning.

Ingen av dem har foreløpig tatt kontakt med Bergs advokater.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier de ikke har startet etterforskning, til tross for påstander om et mulig samarbeid med russisk etterretning.

– Hvis det er slik at norsk etterretning mener at disse personene har gjort en jobb for FSB, så vil ikke PST si det før de har fakta, sier Kaldager.

– Dette kan også være personer som har blitt lurt i en felle. De kan ha gjort en jobb for FSB uten å vite hvem de har betjent.

HØYSIKKERHETSFENGSEL: Frode Berg sitter fengslet i det beryktede Lefortovo-fengselet i Moskva, som den russiske sikkerhetstjenesten bruker. Foto: SERGEY PONOMAREV / AP

Kontakt med norsk etterretning?

Kaldager, som har lang militær bakgrunn og i ti år var del av Forsvarets etterretningstjeneste, utelukker ikke at Berg kan ha hatt kontakt med norsk etterretning i jobben som grenseinspektør.

Selv om det norske grensekommissariatet er et sivilt organ, har det alltid siden opprettelsen i 1950 vært ledet av en med militær bakgrunn.

KONTAKT: Ole Kaldager mener det er naturlig at etterretningstjenesten har god kontakt med grenseinspektørene. Foto: Kari Skeie / NRK

– Grenseinspektørene arbeider jo ved grensen og ser ting. Så det er ikke unaturlig at de rapporterer det de ser. Men hvor sterke bånd det er eller hvilket forhold de har til etterretningen, det vet jeg ikke.

– Men det ville være rart hvis etterretningen ikke utnytter den muligheten til å skaffe seg informasjon, og det på begge sider, sier Kaldager.

Tror Berg blir dømt

Han tror Berg har små muligheter for å bli frikjent i en russisk rettssal – selv om mye fortsatt er uklart.

– Har han vært under overvåkning fra sikkerhetsmyndighetene i Russland ved tidligere reiser? Hvor mange ganger har han møtt russeren som også er arrestert? Har noe pågått over tid? Forhåpentlig vil svarene på slike spørsmål komme frem under rettssaken.

– For jeg tror han må gjennom en rettssak, han vil få en dom og blir sittende i fengsel en stund. Deretter blir det sannsynlig en politisk sak, hvor diplomater og politikere i Utenriksdepartementet vil prøve å få ham hjem til Norge.

– Hvorfor tror du ham blir dømt?

– Når han først er arrestert og satt i varetekt frem til rettssaken, så må de ha noe de mener er bevis. Om de bevisene er produsert eller ei spiller vel kanskje ikke så stor rolle i Russland. Men at han vil bli dømt for spionasje, er jeg ganske overbevist om.

– Tror du FSB har noe konkret på ham?

– Det vil tiden vise. Det er slik i sånne saker, at aktoratet ikke vil legge bevisene på bordet før rettssaken starter. Det er ikke spesielt for Russland, det er sånn overalt, sier den pensjonerte etterretningslederen.