CICERO: Klimaendringer og konflikt = sultkatastrofe

Mandag erklærte FN og Sør-Sudans regjering hungersnød i flere områder i Sør-Sudan.

Men det er ikke klimaendringer og tørken alene som har skylden for sultkatastrofen som nå rammer Sør-Sudan. Det er krig og konflikt i landet og myndighetene slipper ikke inn nødhjelp til de rammede områdene.

Ifølge anonyme FN-kilder er sulten i noen tilfeller en konsekvens av at president Salva Kiir hindrer mathjelp til enkelte områder.

ALVORLIG UNDERERNÆRT: 11 måneder gamle Agop Manut får hjelp av Leger Uten Grenser i Northern Bahr al Ghazal, Sør-Sudan. Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP

– De kunne hatt tørke uten at det ble sultkatastrofe, sier forsker i CICERO, Senter for klimaforskning, Nina Bergan Holmelin til NRK.

Hadde det ikke vært for krigen hadde folk kunnet dyrke jorda si i fred, og de hadde hatt en buffer. Nå er de i stedet på flukt.

–Det kunne definitivt også ha vært gjort mer fra det internasjonale samfunnets side. Da hadde vi kanskje kunnet unngå denne akutte situasjonen, sier Merete Agerbak-Jensen, kommunikasjonsdirektør i UNICEF Norge til NTB.

Hungersnøden forplanter seg

– Før kunne man nesten stille klokka etter når regnet kom, forteller Susann Eckey, ambassadør i Uganda, som også er rammet av ekstrem tørke.

– Uganda har tatt imot over 1 million flyktninger. Nærmere 700 000 av dem er fra Sør-Sudan. De flykter både fra krigen og tørken. Så kommer de hit til Uganda som også er tørkerammet, og det blir et enda større press på befolkningen her.

UNICEF advarer mot at nesten 1,4 millioner barn i Nigeria, Somalia, Sør-Sudan og Jemen lider av alvorlig underernæring og kan dø av sult i løpet av året.

– Det har ikke regnet på lenge. Det har ført til at husdyrene har dødd og at avlingene har visnet. Nå finner vi døde dyr, tomme vannhull og tomme byer. Folk har migrert i jakten på vann og mat, forteller Redd Barnas leder i Danmark, Jonas Lindholm.

Normalt med tørke

Men vi har ikke sett det siste av tørken over Afrika. Lengre, varmere og mer regelmessige hetebølger vil redusere folks levealder og gjøre matproduksjonen i Afrika svært krevende i årene som kommer, advarer klimaforskerne.

Uvanlige hetebølger kan bli normalen i Afrika fra 2040, viser en ny studie publisert i tidsskriftet Environmental Research Letters.

Forskerne har simulert klimaet fram mot 2075 og slik funnet ut at farlige hetebølger og tørke kan forekomme så ofte som fire ganger i året, én gang for hver årstid, hvis vi fortsetter med utslipp på samme nivå som i dag.

- Afrika er ett av de kontinentene som er mest sårbare for klimaendringer, og selv en moderat økning i gjennomsnittstemperaturen kan ha alvorlige konsekvenser for folk der, sier forsker ved CICERO, Jana Sillmann, som har bidratt til studien.