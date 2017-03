– Nord-Korea nærmer seg en ny atomtest

Tenketanken 38 North har lagt ut satellittbilder fra 25. mars, som viser aktivitet ved testanlegget Punggye-ri nordøst i landet.

Eksperter som har analysert bildene, sier at de tyder på at nordkoreanerne kan ha lagt kommunikasjonskabler til test-tunneler.

De har også lagt merke til at lastebiler og andre kjøretøyer ikke har forlatt anlegget, og at vann blir pumpet ut fra tunnelene.

– Det er kombinasjonen av disse faktorene som indikerer at de er godt i gang med forberedelsene. Men bildene gir ikke et endelig bevis på en kjernefysisk innretting eller når en test kan gjennomføres, skriver tenketanken.

Sluttfase

Ekspertene har også bitt seg merke i at det er lite aktivitet på store deler av testområdet, noe som kan tyde på at man er i sluttfasen.

– Men samtidig er nordkoreanerne klar over at de blir overvåket.

38 North vil derfor ikke utelukke at Nord-Korea prøver å lure resten av verden, og advarer mot å slå fast at en test er rett rundt hjørnet.

Dersom Nord-Korea gjennomfører en atomprøvesprenging, vil det være deres sjette test. Den forrige testen ble gjennomført i september i fjor, og vakte sterke reaksjoner fra det internasjonale samfunnet.

Svar på USAs politikk

Geir Helgesen ved Institutt for Asia-studier i København tror en eventuell ny prøvesprengning kan være et forsøk på å oppnå dialog. Foto: NRK

Geir Helgesen, direktør ved Nordisk Institutt for Asia-studier ved Københavns Universitet, tror absolutt det kan ligge noe i opplysningene fra 38 North, og at det kan tenkes at Nord-Korea vil gjennomføre en ny prøvesprengning.

– Så lenge Nord-Korea opplever at de ikke blir hørt, kan det være at de ønsker å gjennomføre en ny test, sier Helgesen. Han tror også at forberedelsene kan være et svar på den nye, harde retorikken fra Trump-administrasjonen.

Da USAs nye utenriksminister, Rex Tillerson, var på sin første reise i regionen tidligere denne måneden, varslet han en strammere linje overfor Nord-Korea.

Han argumenterte for at de politiske og diplomatiske forsøkene på gjøre Nord-Korea atomvåpenfritt, har sviktet, og at det er et klart behov for en ny tilnærming.

Tillerson ville heller ikke utelukke et militært angrep.

– Hvis de hever trusselen fra våpenprogrammet sitt til et nivå som vi mener vil kreve inngrep, så vil den muligheten ligge på bordet, sa Tillerson.

Avskrekkende

Helgesen mener at en eventuell prøvesprengning ikke bare et svar på retorikken fra amerikanerne, men også et svar på militærøvelsen som pågår i Sør-Korea.

– Den skaper en form for angst i Nord-Korea, og de frykter en invasjon. De opplever at atomvåpen virker så avskrekkende at USA ikke vil gjennomføre en tilsvarende invasjon som i Irak.

Helgesen tror også at Nord-Korea ønsker å oppnå dialog, og at landet tidligere har opplevd at de lykkes med denne formen for «hard talk».

– Selv om det kan virke pussig, har historien vist at det blir forhandlinger i etterkant av disse prøvesprengningene.

Missiltest

Tidligere denne måneden prøveskjøt Nord-Korea fire ballistiske missiler over Japanhavet og betegnet dette som en øvelse på angrep mot amerikanske militærbaser.

USA svarte på sin side med å framskynde utplasseringen av et nytt rakettforsvarssystem i Sør-Korea.

I strid med flere FN-resolusjoner fortsetter landet også utviklingen av raketter som har lengre rekkevidde enn de 150 kilometerne Sikkerhetsrådet har satt som grense.

Senest i midten av februar prøveskjøt Nord-Korea en rakett som landet om lag 500 kilometer ute i Japanhavet.