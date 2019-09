– Kina river moskeer i frykt for ekstremisme

– Folkerepublikken Kina har blitt verdens fremste formidler av antiislamsk ideologi og hat, skriver den muslimske professoren Haiyun Ma i en artikkel publisert på Hudson-instituttets nettsider.

Kina har iverksatt et prosjekt for å fjerne de mest tydelige islamske symbolene i nordvestlige deler av landet. De har ifølge New York Times revet flere kupler på moskeer og minareter. Ifølge nyhetsbyrået AFP er flere titalls moskeer ødelagt.

Ifølge avisa har de revet muslimske symboler blant annet i indre Mongolia, Henan og Ningxia. Sistnevnte er tilholdssted for Kinas største, muslimske minoritet, Huiene.

I tillegg skal flere bygg i en småby kalt «Lille-Mekka» være revet.

Det er over 20 millioner muslimer i Kina.

En av moskeene som har fått revet kuppelen er moskeen i Karamay. Foto: Handout / AIRBUS DEFENCE AND SPACE / AFP

Frykter ekstremisme

Ifølge New York Times er dette bare den siste utviklingen når det kommer til å begrense religionsfriheten i Kina.

De siste tiårene har myndighetene vært relativt liberale når det kommer til å la folk praktisere ulike religioner.

Nå strammes reglene inn. Ifølge avisa er årsaken at myndighetene frykter religiøs ekstremisme.

Myndighetene har også forbudt bruken av arabisk skrift i hele Kina.

Et hemmelig direktiv fra president Xi Jinping ble utstedt i april 2018. I direktivet beordrer presidenten lokale myndigheter rundt om i landet til å sørge for at alle religioner er underlagt det sekulære styret i landet.

Zohrem Nemet er blant dem som frykter at familiemedlemmer er fanget i en leir i Kina. Foto: Peder Bergholt

Tvinges til å fordømme Islam

En av de første minoritetene til å merke de nye retningslinjene fra kinesiske myndigheter, er den muslimske, tyrkisktalende minoriteten uigurene.

Uigurer i Norge mener at familiemedlemmene deres som fremdeles er i Kina, blir satt i det de omtaler som «konsentrasjonsleirer».

– De fleste uigurer i Norge har minst ett familiemedlem i konsentrasjonsleirer i Kina. Det er bekymringsfullt, sa styremedlem i Den norske uigurkomiteen, Adiljan Abdurihim til NRK i desember.

I disse leirene, eller «yrkesopplæringsskolene», blir de blant annet tvunget til å fordømme Islam og endre tradisjonene sine, ifølge personer som har vært der.