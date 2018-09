Satellittbilder avslører: Tar barna fra foreldrene i kampen mot terrorisme

De siste ti årene har mange Uigurer vært i politisk opposisjon til regjeringen i Beijing fordi de mener de er utsatt for kulturell undertrykking. Uighurene hevder de tvinges til å endre sine muslimske navn, religiøse muslimske skikker forbys og de må delta på arrangementer i regi av kommunistpartiet.

Menneskerettighetsorganisasjoner rapporterer om fengsling og forfølgelse av Kinas muslimske minoritet. FNs komite for eliminering av all rasediskriminering (CERD) har fått alarmerende rapporter fra det de mener er troverdige kilder. De hevder at over en million uighurer og andre muslimske minoriteter blir holdt i interneringsleirer i Kina.

Rammer barna

Nå skal det finnes bevis på at myndighetene plasserer barna til de innsatte, og barna til minoriteter som er i eksil, i barnehjem spredt over hele den nordvestlige Xinjiang-regionen.

29 år gamle Meripet vet alt om hvordan det er å bli skilt fra sine fire barn. Sammen med sin mann dro hun til Tyrkia for å besøke mannens syke far. Imens ble ungene passet på av svigermor i Kina. Men Tyrkia-besøket ble til eksil da kinesiske myndigheter begynte å arrestere flere tusen uighurer. Ifølge myndighetene har uighurene drevet statsundergravende virksomhet.

– Jeg skulle ønske at gud gav meg en mulighet til å snakke med mine barne igjen, sier Meripet. Etter at hun havnet i eksil i Tyrkia skal alle de fire barna hennes ha blitt plassert på barnehjem i Kina uten at hun får ha kontakt med dem. Foto: Dake Kang / AP

Meripets svigermor var blant de fengslede. De fire barna Abdurahman (8), Adile (6), Muhammed (4) og Abdulla (3), ble ifølge en venn av Meripet plassert i barnehjemmet «Hotan Kindness Kindergarten» i byen Hotan. Siden har ikke Meripet og mannen fått kontakt med ungene sine.

– Det gjorde meg veldig opprørt, jeg ønsker å oppdra barna mine selv, jeg ønsker at de vokser opp sammen med meg, sier Meripet til nyhetsbyrået AP mens tårene triller.

Bak piggtråden og sperringene her mener Meripet at hennes fire barn holdes sammen med barna til mange andre Uigurer som enten er i eksil eller i interneringsleirer Foto: Ng Han Guan / AP

AP har snakket med flere foreldre i eksil som forteller den samme historien.

Omskoleres

Satellittbilder som nyhetsbyrået AP har sett, skal vise de mange barnehjemmene som er bygget de siste tre årene samtidig som regjeringen lanserte sitt initiativ for å styrke «tospråklig» utdanning i Xinjiang. Det vi si at alle skal lære mandarin, som er det offisielle språket i Kina.

Ifølge nyhetsbyråety AP har regjeringen budsjettert med å bruke 30 millioner dollar for å utvide eller bygge minst 45 barnehjem med nok senger til å huse 5000 barn. Dette inkluderer ikke barnehager og skoler der barn av uighur-innsatte også er plassert.

Kinesiske myndigheter nekter for at foreldre settes i interneringsleirer og at barna deres holdes på barnehjem.

– Tiltakene i Xinjiang er ment å fremme stabilitet, utvikling, harmoni og økt levestandard samtidig som vi slår ned på etniske separatister og opposisjonelle terrorister, sier Geng Shuang, utenrikspolitisk talsmann i Kina til nyhetsbyrået AP.

PÅ denne reklame plakaten er den kinesiske presidenten Xi Jinping omringet av minoritetsbarn. Slagordet lyder «Partisekretær Xi Jinping og minoritetsbarna i Xinjiang forener sine hjerter». Det er slik kinesiske myndigheter ønsker å fremstå. De mener de hjelper barn ut av fattigdom og gir dem en utdannelse. Foto: Ng Han Guan / AP

Bevæpnede vakter, piggtråd og blokkerte innganger er det som møter reportere fra AP som forsøker å oppsøke bygningene som skal inneholde barnehjem og skole for minoritetsbarna. Myndighetene i Xinjiang ønsker ikke å svare på spørsmål fra AP.

For foreldre i eksil og i fengsel, er tapet av barna et mareritt, og de frykter at ungene blir fratatt sin kultur og sitt språk mens de alle holdes sperret inne.