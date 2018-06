– Kan ikke redde regnskogene ved å hogge trær

Kongo har verdens nest største regnskog etter Amazonas. Tidligere i år avdekket NRK at Norge de siste 10 årene har brukt over 1 milliard kroner på å prøve å redde regnskogen, men at avskogingen likevel øker kraftig.

Kritikere mener at Norge har satset på feil medisin og kastet «hundrevis av millioner skattekroner ut av vinduet».

Nå skaper et nytt regnskogprosjekt i landet debatt. Flere miljøorganisasjoner advarer norske myndigheter sterkt mot å godkjenne et prosjekt til 150 millioner kroner, hvor målet er å gjøre hogstindustrien mer bærekraftig.

Miljøorganisasjonene mener det vil gi økt hogst og at det ikke er mulig å redde regnskogen ved å hogge skog.

– Norge ser på seg selv som verdensledende i å beskytte verdens regnskoger. Hvordan kan regjeringa da finansiere et prosjekt som vil ha motsatt effekt, spør Irene Wabiwa Betoko fra Greenpeace i Kongo til NRK.

KRITISK: Irene Wabiwa Betoko i Greenpeace Afrika har vært med å avsløre flere ulovlige hogstkonsesjoner. Foto: Pierre Gleizes, Pierre_GLEIZES / © Pierre Gleizes / Greenpeace

Fakta om Norges skogstøtte til Kongo Ekspandér faktaboks Kongobassenget er verdens nest største regnskogområde, etter Amazonas. Halvparten av skogen befinner seg i Kongo.

Plantene og trærne i Kongobassenget lagrer anslagsvis 36 gigatonn karbon. Det er like mye som 2000 år med norske klimautslipp.

Norge har siden 2009 utbetalt 986 millioner kroner i norsk skogstøtte til Kongo.

Mesteparten av støtten har gått gjennom internasjonale kanaler som FN og flernasjonale fond.

I 2016 ble det inngått en intensjonsavtale mellom styret i Det sentral-afrikanske skoginitiativet (CAFI) og Den Demokratiske Republikken Kongo (DR Kongo) om støtte til bevaring av skogen.

Norge er den suverent største bidragsyteren : Inntil 1,5 milliarder kroner skal Norge utbetale fram til 2020.

Initiativet støttes av også av Verdensbanken, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Brasil samt Kongo og seks andre sentralafrikanske land.

Pengene skal gå til investeringsplaner som skal «adressere årsakene til avskoging». Norge framhever blant annet at det er behov for planer for arealbruk, kartlegging av landrettigheter, utvikling på landsbygda og bedre styresett i skogsektoren.

– Vil øke klimautslippene

Det omstridte forslaget kommer fra den franske utviklingsbanken (AFD). Det første utkastet ble i fjor skrinlagt av tidligere klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), etter kraftig kritikk fra miljøorganisasjonene.

Forslaget er nå moderert, men miljøorganisasjonene er fortsatt ikke fornøyde.

Hvis forslaget blir godkjent, vil det bety at landets hogstindustri, som har et svært frynsete rykte, vil få juridisk og teknisk rådgivning, ifølge miljøorganisasjonene.

– Den norske regjeringa må ikke støtte eller subsidiere industriell tømmerhogst. Det vil bety å finansiere ødeleggelse av regnskogen og økte klimautslipp, stikk i strid med de globale målene for klimasatsingen.

Det sier Alexandra Pardal, kampanjeleder i organisasjonen Global Witness, som i mange år har fulgt hogstsektoren i Kongo tett.

En ekspertanalyse bestilt av den franske utviklingsbanken viser at prosjektet kan føre til et årlig CO₂-utslipp på opptil 35 millioner tonn og dermed bidra til global oppvarming, skriver organisasjonene.

NYE VEIER: Det blir stadig bygget nye veier til hogstområder i regnskogen i Kongo. Foto: Global Witness

– Hogstsektoren har forbindelser til terrorgrupper

Global Witness la denne uka fram en svært kritisk rapport om hogstsektoren i Kongo.

– Hogstindustrien har full straffefrihet. Det største hogstselskapet i landet, Nordsudtimber, har operert ulovlig på 90 prosent av sine hogstområder, sier kampanjeleder Pardal.

Selskapet avviser påstandene i rapporten.

Et annet selskap som det franske forslaget peker på som en mulig samarbeidspartner, er anklaget for forbindelser til personer på amerikanske terrorlister, ifølge organisasjonen.

KLIMAENDRINGER: Når regnskogen ødelegges, frigjøres store mengder CO₂ som bidrar til klimaendringer. Foto: Global Witness

– Får ikke penger nå

Kongo ses på som et politisk svært ustabilt land som herjes av krig og politisk uro. Ifølge Transparency International er det også et av verdens mest korrupte land.

– Prosjektet med bærekraftig hogst vil ikke få noen midler før ulovlige hogstkonsesjoner er trukket tilbake og du får andre endringer i Kongo, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sier at målet med prosjektet er å gjøre hogstindustrien mer bærekraftig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Greenpeace har avslørt at landets miljøvernministre i flere omganger har utstedt ulovlige hogstkonsesjoner. Norge har derfor stoppet utbetalinger til landet, inntil regjeringa opphever de siste ulovlige konsesjonene.

Elvestuen sier likevel at «en bærekraftig hogstindustri over tid er nødvendig» og at de i den sammenheng må ha kontakt med mange aktører. Men han understreker at det omstridte forslaget ikke vil bli godkjent, slik situasjonen er nå.

Miljøorganisasjonene er likevel ikke beroliget. De viser til at det flere ganger har vært utstedt ulovlige konsesjoner, som så har blitt trukket tilbake.

Kongolesiske myndigheter har lovet bot og bedring, men etter kort tid har ulovlige konsesjoner blitt utstedt på nytt.

– Den eneste måten Norge kan opprettholde sin posisjon som et ledende land for beskyttelse av verdens regnskoger, er å skrinlegge det franske forslaget for godt, sier Irene Wabiwa Betoko fra Greenpeace i Kongo.