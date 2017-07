– IS-lederen er død

Den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hevder de har fått bekreftet informasjonen om at IS' øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi er død.

– Høytstående IS-ledere i Deir Ezzor-provinsen har bekreftet dødsfallet, sier SOHR-direktør Rami Abdel Rahman ifølge AP.

Også på nettsidene til den irakiske TV-kanalen Al Sumaria skrives det at han er død. Informasjonen er ikke foreløpig uavhengig bekreftet fra offisielt hold.

Pentagon opplyser at de ikke har noe informasjon i saken. En seniorrådgiver i Det Hvite Hus sier at USA ikke kan bekrefte ryktene.

– Vi tar alle rapporter av denne typen med en stor klype salt, sier Sebastian Gorka som er assistent for president Donald Trump til Fox News Channel, ifølge Reuters.

Han legger til at de vil verifisere påstanden og komme med en uttalelse når de har alle nødvendige fakta.

Mange rykter

Siden han erklærte en islamsk stat i Irak i 2014, har det florert mange ubekreftede rykter om al-Baghdadis død.

Senest 29 juni, da det islamske nyhetsbyrået IRNA, en iransk propaganda-formidler, publiserte en artikkel der de hevdet at IS-lederen var blitt drept i et russisk luftangrep. Russiske myndigheter har hevdet det samme.

Ingen bekreftelse fra IS

Tidligere Midtøstenkorrespondent for NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, sier at SOHR regnes som en troverdig kilde med et solid kontaktnettverk på oppgjørssiden i Syria.

– Det som er overraskende er at vi ikke har hørt noe fra IS selv. De har likt å styre informasjon som kommer ut fra deres kanaler tydelig, og har ofte en velregissert propagandakampanje.

– Hva kan det bety for IS hvis al-Baghdadi er død?

– For IS er det et hardt slag, akkurat som tapet av Mosul er det. Men det vi har sett tidligere er at de har kommet tilbake selv om ledere har blitt drept. De har vist seg motstandsdyktige før, men nå er det en annen organisasjon med større press fra militær og etterretning.

