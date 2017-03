– Ikke farlig å dra til London

– Nei, nei nei. Det er ikke farlig å reise til London nå, sier Lars Gule, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Han mener vi må tenke på proporsjonene etter angrepet i den britiske hovedstaden, som så langt har krevd fire menneskeliv.

– London er en millionby, og nå er det fire personer som har blitt drept. Sannsynligheten for å dø i trafikken er langt større, og det er det viktig å huske på, sier Gule.

Politiet i London startet etterforskningen kort tid etter at angrepet var et faktum. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

IS-inspirasjon

Tirsdag er det nøyaktig ett år siden terroraksjonen i Brussel, som tok 35 menneskeliv på hovedflyplassen og metroen.

Gule mener likheten til det som skjedde i London onsdag er opplagt; at en bil kjører inn i en menneskemengde og at det er få gjerningspersoner bak.

– Det er en metode som har vært brukt en del ganger før, også i USA og i Israel/Palestina-konflikten. Dette indikerer en islamistisk, og sannsynligvis, hvis det er en islamist som står bak, inspirert av IS.

Han understreker likevel at det er for tidlig å si om det er en enkeltperson bak, eller om han er en del av et netterverk som han har fått en ordre fra.

– At det skjer på samme dag, skaper ekstra oppmerksomhet. Det lager også noen umiddelbare holdninger. Angrepet sees på i en større sammenheng, uten at det nødvendigvis er slik. For dette kan være aktører som opererer uavhengig av hverandre, forklarer han.

Urix forklarer: Så mange blir drept av terror

– Må fortsette å leve som før

Gule er ikke kjent med at det var en spesiell grunn til å høyne trusselnivået i forkant av angrepet, verken i London eller andre deler av Europa.

– Og det kan tyde på at det er et overraskende angrep, som igjen gjør det mer sannsynlig at noen handler på inspirasjon, og ikke på ordre fra IS.

Og selv om slike angrep nesten er umulig å oppdage og forhindre, poengterer Gule at folk i London må fortsette å leve livene våre som før.

– Og det kommer de til å klare. Det klarte også vi her i landet, etter 22. juli, sier han.