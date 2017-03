Fire drept og tjue skadet etter terrorangrep i London

To sivile drept, tjue skadet etter påkjørsel

Politibetjent knivstukket og drept

Gjerningsmann skutt og drept

Politiet beskriver det som et terrorangrep

SISTE: Mark Rowley ved London Metropolitan Police opplyste på en pressekonferanse klokka 19 at fire personer er drept, inkludert en politibetjent.

20 personer er skadet etter terrorangrepet.

– En mann kjørte i bil over Westminster Bridge, traff flere mennesker, deriblant tre politimenn. Deretter kolliderte bilen i nærheten av parlamentet, og minst en mann med kniv gikk mot parlamentsbygningen og knivstakk en politibetjent, fortalte Rowley.

ANTATT GJERNINGSMANN: En politibetjent peker pistolen mot en mann som ligger på bakken. Dette er mannen politiet mener står bak angrepet. Foto: Stefan Rousseau / AP

Politibetjenten ble knivstukket rundt klokka 15.40. Den antatte gjerningsmannen ble deretter skutt og drept av politiet.

To sivile drept

Ifølge en BBC-journalist opplyser flere vitner at det var to gjerningspersoner i bilen som pløyde gjennom menneskemengden på broen. Politiet sier at de tar utgangspunkt i at det er en gjerningsmann, men at de undersøker ulike vitneforklaringer.

– Vi tror foreløpig det bare var én gjerningsmann, men håper på forståelse for at vi trenger tid til å etterforske dette nærmere.

En kvinne og en annen person mistet også livet i angrepet, begge trolig på brua.

Tre franske skolebarn skal ha vært blant de skadde.

Politiet: – Terrorangrep

På en pressekonferanse klokka 17.45 bekreftet politiet at de har konkludert med at angrepet var en terrorhandling.

– Vi holder et åpent sinn om motivet, men vi vurderer dette nå som et terrorangrep og har iverksatt en full terroretterforskning, opplyste politiet.

En kilde i EU-parlamentet sier til Reuters at myndighetene har flere spor på gjerningsmannens identitet, og det undersøkes nå hvorvidt han kan ha hatt tilknytning til IS.

Statsminister Theresa May har kalt inn til et krisemøte med regjeringens sikkerhetskomité.

– Ingen meldinger om nordmenn

Kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg, nordmenn i London til å ta kontakt med pårørende i Norge for å fortelle at de har det bra.

– Vi vil også be folk følge med på media og holde seg unna store folkemengder. Vi har ingen informasjon om nordmenn som har vært berørt av denne hendelsen per nå. Vi er i kontakt med ambassaden i London som jobber med å få oversikt over situasjonen, sier Solberg til NRK.

FLERE SKADD: Nyhetsbyråene melder om flere skadde i London. Foto: Toby Melville / Reuters

May i sikkerhet

Ifølge Sky News var statsminister Theresas May i parlamentet i forbindelse med en avstemning, men skal raskt ha blitt eskortert ut av bygningen og kjørt av gårde i en bil.

Hele parlamentet og Westminster T-banestasjon ble stengt av kort tid etter angrepet.

President Donald Trump skal være informert om situasjonen, ifølge Ap.

– Vi følger tett med på den foruroligende situasjonen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet til Reuters.

STENGT AV: Hele parlamentet og Westminster T-banestasjon er nå stengt av. Foto: Victoria Jones / AP