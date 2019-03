Norske IS-krigere i Syria er fortsatt på frifot

Det lille som er igjen av IS-kalifatet holder til på noen få kvadratkilometer i Baghouz, ved grensen mot Irak. Kurdiske styrker som omringer landsbyen sier det dreier seg om dager før IS er endelig beseiret i Baghouz, som ligger helt vest i Syria.

IS-krigere og deres koner arresteres og interneres i tusentall i kurdiske leirer og fengsler.

Hvor er de norske fremmedkrigerne?

Samtidig har NRK opplysninger fra to uavhengige kilder på at norske fremmedkrigere er i live og kjemper i et helt annet område i Syria, i Idlib-provinsen helt vest i Syria.

En av NRKs kilder bruker begrepet «en håndfull» om norske fremmedkrigere og deres koner som nå skal være i live og på frifot i Idlib-provinsen. Den andre kilden NRK har snakket med bekrefter formuleringen og opplysningene.

Idlib er den siste provinsen i Syria som kontrolleres av islamistiske opprørere.

En håndfull norske fremmedkrigere med koner skal være på frifot i Idlib-provinsen i det vestlige Syria.

30 voksne og 30 barn?

Mange av de norske fremmedkrigerne er bekreftet drept, eller returnert til Norge. Men fortsatt er det mange som trolig er i Syria, som ikke er gjort rede for.

20 menn fra Norge er kanskje i området fortsatt.

Det samme er 10 kvinner.

Og rundt 30 barn, fra 0-til 11 år, ifølge NRKs kilder.

De fleste i kurdiske fengsler

Det er flere steder norske IS-krigere og deres koner kan være arrestert eller internert, sier NRKs kilder:

De kan være sendt til Irak, der det skal foregå summariske rettssaker og også henrettelser av IS- krigere.

De kan være i tyrkiske fengsler.

De kan sitte i fengsler tilhørende den syriske regjeringen.

Men det mest sannsynlige stedet å lete etter norske IS-krigere er i de kurdiskkontrollerte områdene i det nordøstlige Syria. Det er kurdiske styrker og deres etterretningstjeneste som har tatt hånd og arrestert de fleste IS-krigere og deres koner og barn, fordi det er i de kurdiskkontrollerte områdene de hardeste kampene har vært.

Og IS-krigere, hvis de vil overgi seg, foretrekker å gjøre det til kurderne framfor Irak eller fengslene til den syriske regjeringen.

Den profilerte IS-krigeren Michael Skråmo er pågrepet av kurdiske styrker i Syria. Du trenger javascript for å se video. Den profilerte IS-krigeren Michael Skråmo er pågrepet av kurdiske styrker i Syria.

Kun en norsk

NRK har hatt kontakt med de kurdiske myndighetene i Syria, og ifølge opplysninger er det nå kun én norsk statsborger med IS-tilknytning hos kurdiske myndigheter. Hun heter Aisha Shezadi og er tidligere omtalt.

Så det store spørsmålet er hvor de norske IS-krigerne er. Noe av svaret på det spørsmålet kan altså være Idlib.

Thomas Hegghammer er en av Europas fremste terrorforskere. Foto: Svein Olsson / NRK

Thomas Hegghammer er en av Europas fremste terrorforskere, og sier at NRKs opplysninger stemmer med hans inntrykk.

– Det bekrefter inntrykket jeg har om at de norske er spredt rundt omkring og at det ikke sitter norske fremmedkrigere i de kurdisk leirene. Man har fått inntrykk av at det sitter norske familier klare til å komme hjem, men det er ikke riktig, sier Hegghammer.

Forskeren ved Forsvarets forskningsinstitutt FFI sier at de som ikke har overgitt seg trolig er sterkt radikaliserte.

– De har trolig valgt å ikke overgi seg, og er aktive og svorne medlemmer av IS, sier Hegghammer.

– Men for de norske kvinnene kan det være litt annerledes, de har mindre frihet og er mer avhengige av sine menn for å bevege seg rundt omkring, sier Hegghammer.

På lånt tid i Idlib

En mann sitter med sin døde datter som ble drept av granater 26. februar i byen Khan Sheikhun i Idlib-provinsen. Foto: Anas Al-Dyab, AFP. Foto: ANAS AL-DYAB / AFP

Ulike islamistgrupper og andre opprørere er aktive i Idlib, den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Det er primært HTS, som har bånd til terrornettverket Al Qaida, som har kontrollen i området. De siste månedene har HTS styrket grepet om Idlib-provinsen.

Lørdag ble ti antatte medlemmer av ekstremistgruppa IS likvidert av HTS utenfor en restaurant i Idlib, ifølge SOHR.

HTS og IS har vært i krig i mange år, derfor er det ikke lett for IS-krigere å overleve i Idlib, sier Hegghammer.

– IS har ikke kontroll der. HTS er den sterke islamistgruppen i provinsen. Så det er kun et tidsspørsmål før de norske blir lokalisert, og kanskje drept, sier Hegghammer.

En talsmann for den USA-støttede kurdiske militsen SDF sa i februar at de har 800 fremmedkrigere i sine fengsler, fra 50 land. i tillegg har de internert i leire 700 kvinner og 1500 barn. Disse tallene endrer seg fra dag til dag.

NRK får også opplyst fra kurdiske myndigheter at identiteten til de utenlandske fremmedkrigerne kan være usikker, fordi nesten ingen har id-papirer på seg.