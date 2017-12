– Det er minnene som driver meg

Minnene er bokstavelig brent fast hos den 85 år gamle damen – selv om det er lenge siden mandagen 6. august 1945.

Hjemlandet Japan er fortsatt i krig og til tross for at de europeiske aksemaktene for lengst har kapitulert, holder den japanske regjeringen stand.

I Hiroshima, en by vest i landet, har dagen startet. Like etter klokken åtte kommer det amerikanske B29-bombeflyet – kalt «Enola Gay» – inn mot byen sammen med to følgefly.

Fiendens fly er ikke uvanlig å se på himmelen etter at amerikanerne erobret kontroll over Marianene, en øygruppe i Stillehavet. En flyobservatør på vakt sender ut melding om de tre fremmede flyene.

UTFØRT OPPDRAG: Her lander «Enola Gay» på basen på øygruppen Marianene etter endt oppdrag 6. august 1945. Foto: - / AFP

I flyets fremre bombekammer ligger «Little Boy», en nyutviklet bombe så hemmelig at flymannskapet – utenom én – kun har fått vite at frakten er den mest ødeleggende bomben som noensinne er laget.

Nøyaktig et kvarter over åtte åpnes bombelukene og 43 sekunder etter eksploderer bomben på himmelen. Først kommer et kraftig lysglimt, så en sjokkbølge og til slutt en kjempemessig atomsky. Etter ett sekund har ildkulen en diameter på 2–300 meter. Deretter følger den dødelige varmen.

ATOMSKY: Dette bildet er tatt av det amerikanske militæret samme dag som bomben ble sluppet og viser atomskyen som la seg over den japanske byen. Foto: Hiroshima Peace Memorial Museum / AFP

Døden på broen

Bomben treffer ingen militærbase, slik USAs president Harry S. Truman har gitt beskjed om. Håpet er å tvinge Japan til kapitulere. I stedet treffer bomben midt i sentrum av Hiroshima.

Der befinner Setsuko Thurlows søster og lille nevø seg.

– Han var eneste barn av min søster. Ektemannen var ute i krigen, slik at min søster hadde flyttet til fjellene – for å beskytte ham, forteller Setsuko Thurlows til NRK.

Se hele Nobelintervjuet med Setsuko Thurlow og ICAN-leder Beatrice Fihn i bunnen av saken.

– Men 5. august, dagen før bomben falt, er de tilbake på besøk, for en legetime. Da bomben kom, var de i ferd med å krysse en bro. Det var ingenting som kunne beskytte dem.

DET MESTE KNUST: Slik så sentrum av Hiroshima ut i november 1945, tre måneder etter at atombomben ble sluppet over byen. På en av broene over elven Motoyasu-gawa befant Setsuko Thurlows søster og nevø seg. Foto: Hiroshima Peace Memorial Museum / AFP

– Da jeg besøkte dem neste dag, var de fullstendig oppbrent. Huden falt av i store flak, hevelsene var enorme og de ønsket bare vann og mer vann. Det var som de brant innvendig. De hadde ingen stemme, de klarte kun å hviske «vann, vann», sier Thurlow, lener seg frem og tar seg til kinnet.

Hun har fortalt historien mange ganger før, men den er like vond hver gang. Hennes søster levde «fire netter til», som hun uttrykker det, den lille nevøen noen dager lengre. Det ble noen vonde dager.

Dreper fort – og sakte

Bildene fra dødsleiene har forfulgt henne hele livet.

– For meg er bildet av den lille gutten som tagg om vann et bilde på alle de uskyldige barna som ble ofre for krigen og bomben. Dette bildet er hva som driver meg. Denne 4 år gamle gutten som helt uskyldig ble forvandlet til en levende haug av kjøtt og blod og oppbrent hud.

– Det viste en total mangel på verdighet og respekt for mennesker. Alle har rett til å leve som mennesker, sier hun stille og gjentar setningen.

I Hiroshima døde rundt 140.000 mennesker som følge av atombomben, både den ene dagen og i ukene og månedene som fulgte. Siden har mange lidd samme skjebne. Til sammen anslår man at 250.000 mennesker er døde på grunn av hva som skjedde augustdagen i 1945.

– Radioaktivitet dreper ikke alle med en gang. Noen dør umiddelbart, noen dør etter en uke, noen dør etter ett år og noen etter 10 år. Så det fortsatt som mange som undrer: Kommer det til å drepe meg i fremtiden? Den usikkerheten må alle leve med.

– Til sammen døde en kvart million bare i Hiroshima. Så for meg er det ikke bare min nevø og minnene om ham, men også om hele byen. Folk lå døde eller døende overalt, jeg måtte skritte over dem i det jeg forsøkte å flykte, forteller den gamle overlevende.

LAGT I RUINER: Bildene fra den forkullede og ødelagte byen sjokkerte verden. Du trenger javascript for å se video. LAGT I RUINER: Bildene fra den forkullede og ødelagte byen sjokkerte verden.

Folk forstår ikke

Setsuko Thurlow har brukt det meste av sitt voksne liv til å få åpnet folks øyne for hvor store skader, menneskelig og matrielle, en atombombe forårsaker.

– Folk må forstå at det i dag finnes til sammen 15.000 atomvåpen i verden, som hver og en er mye, mye mer ødeleggende enn den som ble sluppet over Hiroshima. Hele kloden vil bli berørt.

– Folk må få fakta, lære og forstå hvilken atomrealitet vi lever i. Dessverre ser ikke folk ut til å vite. Men at folk og verdens ledere lærer, er den eneste muligheten for at vi kan være trygge, sier Thurlow, som nå er bosatt i Canada.

Hun tar Nobels fredspris til ICAN, Den internasjonale kampanjen mot atomvåpen, som de overlevende fra Hiroshima og Nagasaki har samarbeidet med de siste 10 årene, som en stor tilfredsstillelse.

Hun er glad for at en yngre generasjon vil føre kampen videre – en kamp hun er sikker vil bli kronet med seier til slutt.

– Store ting har hendt det siste året. Mange land har undertegnet FN-avtalen om forbudet mot atomvåpen, Nobelkomiteen har gitt oss denne anerkjennelsen og offentligheten begynner å endre sitt syn på atomvåpen og ikke minst konsekvensene av dem, sier hun.