80 personer arrestert i Kina for falsk koronavaksine

Det myndighetene kaller en «vaksine-ring» skal ha operert siden september i fjor. De falske vaksinene ble laget ved at saltoppløsning ble fylt i sprøyter, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Planen skal ha vært å selge dem i utlandet, melder Reuters.

Kinesisk politi aksjonerte i flere byer, blant andre Beijing, Shanghai og øst i provinsen Shandong.

Falske tester

Kinesiske myndigheter ser svært strengt på de falske vaksinene. Det foregår et globalt kappløp for å levere vaksiner, og det er allerede blitt storpolitikk.

Både i Europa og Norge har falske koronatester allerede blitt et problem. Flere er pågrepet, siktet for å forsøke å komme seg inn i land utstyrt med falske dokumenter som viser at de har tatt en negativ test.

NRK undersøkte selv hvor enkelt det var å skaffe dokumentene i Polen.

Klarer ikke levere nok

I store deler av verden er man nå i gang med å vaksinere mot det fryktede viruset. Da trengs sprøyter.

Kinesiske sprøyteprodusenter melder at de ikke klare å produsere alt som blir bestilt. Flere fabrikker som Reuters har vært i kontakt med forteller at produksjonen går døgnet rundt og at de forsøker å øke den.

Ifølge nyhetsbyrået er Kina og India verdens to største produsenter av sprøyter.

Direktør Guo Chuni i Zhejiang KangKang Medical Devices forteller at de før pandemien eksporterte rundt 5 millioner sprøyter. Nå har de bestillinger på mellom 10 og 20 millioner. Han sier de ikke klarer å levere alle ordrene nå, men håper å ha firedoblet produksjonen innen mai.

– Prisen på sprøyter har tredoblet seg siden utbruddet startet, sier Guo. Han har rundt 1000 arbeidere som går tre skift.