Så lett er det å få tak i en falsk polsk koronatest

For å komme inn i Norge må du vise fram et bevis på at du har tatt en fersk koronatest med negativt resultat. Det er ingen krav til hvordan denne dokumentasjonen skal se ut.

NRK har fått tak i falske koronatester i Polen ved hjelp av en frilansjournalist.

NRK har kjøpt testene, men ikke brukt de for å komme inn i Norge eller på annen måte framvist de som bevis.

«Photoshopper» inn ditt eget navn

NRKs reporter i Polen spurte på sin Facebook-side om noen hadde en test de kunne sende henne. Hun fikk fire stykker. På nettet fant hun råd om hvordan dette burde gjøres: At man burde bruke originale attester fra store anerkjente laboratorier eller sykehus med stempel, fordi dokumenter fra små lokale leger eller klinikker kan se mistenkelig ut på flyplassen.

- Vi har hørt fra flyplassene at dette er et problem, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Den vanligste forfalskningen er å photoshoppe en ekte test tatt av en annen. Så photoshopper man inn et annet navn og ønskede datoer.

Slike falske tester florerer nå i flere land, og bekymrer flere internasjonale aktører.

En ekte test i Polen koster ca. 1000 kroner. En falsk ca. 350 kr. Og du slipper å reise inn til en klinikk midt i byen og måtte vente 24 timer. Kravet nå er at testen må tas 72 timer før avreise. Den norske regjeringen har varslet at kravet blir skjerpet til 24 timer før avreise.

NRK betalte med bitcoin

En annen metode er mer avansert. Det er å selv bestille en falsk test. Det er ikke vanskelig å finne. Selgerne viser ikke telefonnummer, du får bare en anonym e-post du kan sende til.

NRKs reporter i Polen fikk svar etter to timer. De anonyme selgerne ba om navn, fødselsdato og sted, når avreise skulle skje, når testen skulle skje, hvor mange timer senere det skulle stå at resultatet kom. Normalt er det 24 timer. Så sender de en versjon der de spør om du er fornøyd. Så etterpå må du betale.

Vi ble bedt om å betale beløpet i bitcoin, ca. 345 kroner.

Bitcoin-ekspert Torbjørn Bull Jenssen sier at småkriminelle som bruker bitcoin gjør det for å skjule spor, selv om også betaling i bitcoin lar seg spore av politiet.

– Bitcoin er også enklere for den kriminelle fordi det er ikke mulig å angre eller trekke tilbake kjøpet. Det er endelig, sier Torbjørn Bull Jenssen til NRK.

Torbjørn Bull Jenssen er bitcoin-ekspert.

Nakstad: – Ikke overrasket

NRK har vist de falske attestene til assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han er ikke overrasket.

- Det er vanskelig å dokumentere om slike dokumenter er ekte eller ikke. Likevel er det viktig med et slikt krav fordi vi tror det virker forebyggende, og at det sikkert er mange som følger reglene og er pliktoppfyllende, sier Nakstad.

– Hvorfor er denne testen viktig å ha, nå er det jo krav om testing i det du kommer inn i Norge?

– Det er viktig å ha disse testene fordi det blir ofte mye smittesporingsarbeid hvis det har vært smitteførende personer på et fly for eksempel. Så det å hindre at folk legger ut på reise med mye smitte i kroppen er veldig viktig i seg selv, sier Nakstad.

Kravet bidrar til at vi får færre importsmittetilfeller enn vi ellers ville fått, mener Nakstad.

London-klinikk ble klar over problemet denne uken

Den falske testen NRK fikk tak i viser at den skal være tatt på London Medical Labaratory. Dette er et laboratorium også i virkeligheten. De gjør tusenvis av koronatester. Vår falske attest er også underskrevet av en lege som i virkeligheten jobber på dette laboratoriet. Hans underskrift er forfalsket.

NRK har vært i kontakt med klinikken i London, og de sier at de er svært bekymret når de hører at det finnes falske korona-attester i deres navn.

I en e-post forklarer forskningsleder Quinton Fivelman at de denne uken ble klar over problemet. Klinikken ble tirsdag kontaktet av British Airways på Heathrow. De hadde blitt mistenksomme på en person som returnerte til innsjekking etter få timer. Da var datoen på attesten endret. Da ble det bekreftet at attesten ikke var ekte, skriver Fivelman.

I en e-post forklarer forskningsleder ved London Medical Labaratory, Quinton Fivelman, at de denne uken ble klar over problemet.

Klinikken sier de har endret utseendet på attestene, og de ser på mulighetene av å plassere en unik verifiseringskode på hver attest, som kan kryssjekkes, skriver Fivelman.

Politi: Svært vanskelig å oppdage

Regelen om å vise attest på at du ikke har korona gjaldt også i fjor. Da var det ikke noe obligatorisk testing på grensen. Men fra mandag ble det innført obligatorisk testing på grensen for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Noe av bakgrunnen var frykt for ny importsmitte fra blant andre arbeidsinnvandrere. Lørdag ble det dessuten varslet at tidskravet blir skjerpet til 24 timer før ankomst Norge.

Politi og helsepersonell på de norske grensestasjonene er klar over problemet med mulig falske dokumenter på at du ikke har korona. Det er svært vanskelig å avdekke om dokumentene er ekte eller ikke, sier politikilder til NRK.

– Men vi har våre metoder for å vurdere dette. Kommer det for eksempel tre stykker etter hverandre i innreisekontrollen, og alle har attest fra samme legen, da blir vi mistenksomme, sier leder for teststasjonen på Torp Lufthavn, Inger Amundsen til NRK.

Politidirektoratet sier det så langt er avdekket rundt 10 falske koronaattester på norske grensestasjoner.

Inger Amundsen er leder for teststasjonen på Torp Lufthavn.

30 dagers fengsel for falsk test

I Norge er bare en person dømt hittil. En rumensk borger prøvde før jul å reise inn i Norge med en falsk test. Politiet klarte å avdekke dette fordi det står i attesten at testen er avlagt i en by i Romania på et gitt tidspunkt. Fire timer senere dukker han opp på den norske grensen, med attesten i hånden. En politikilde sier til NRK at det er teoretisk mulig å reise så raskt, «men da trenger du et jagerfly». Mannen tilstod at han hadde kjøpt en falsk test, og ble dømt i Oslo tingrett for falsk forklaring og fikk tretti dager i fengsel.

Mannens advokat Carl Konow Rieber-Mohn ønsker ikke å kommentere saken.

Riksadvokaten har nå i januar gitt ut en veiledning når det gjelder straff og bøter for overtredelse av korona-regler og lover. Riksadvokaten skriver at det er avdekket dokumentfalsk når det gjelder koronatest, og at dette bør bøtelegges på linje med brudd på karantene. Det vil si med bøter på 20 000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel.

NRK har prøvd å få tak i de som solgte oss en falsk test i Polen. Dette er spørsmålene vi ønsket svar på.

*Hvor mange falske attester har dere laget?

*Hvorfor vil dere ha betaling i bitcoin?

*Har dere noen moralske kvaler med å drive med dette?

*Tenker dere over at mennesker kan bli syke, i verste fall dø, fordi dere tilbyder falske attester?

NRK har ikke fått noen svar på spørsmålene.