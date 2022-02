Forholdet mellom Danmark og Russland er i ferd med å nå frysepunktet. I kjernen av konflikten står en øy. For de fleste best kjent for rundkirker, strender, klipper og lange soldager.

Men øyen har også en dramatisk historie, som nå kaster skygger inn over idyllen.

IDYLL: Det er slik de fleste er vant til å se Bornholm. En rolig ferieøy med klipper, sandstrender, sykkelveier og småhusbebyggelse. Men nå står øyen midt i en storpolitisk konflikt.

Det startet for en uke siden. 10. februar sendte det danske forsvarsdepartementet ut en pressemelding.

Regjeringen har besluttet å innlede forhandlinger med USA om en bilateral forsvarssamarbeidsavtale, som åpner for nye samarbeidsmuligheter og aktiviteter i Danmark. Forhandlingene vil bli påbegynt i løpet av de kommende måneder. Forsvarsministeriet, Danmark

Forsvarsavtalen skal støpes i samme form som avtalen Norge og USA inngikk i april 2021.

TIL BORNHOLM: Morten Bødskov, forsvarsminister i Danmark, vil ikke avvise at forsvarsavtalen kan bety utplassering av amerikanske soldater på Bornholm. Foto: Socialdemokraterne

Reaksjonene etter avtalen mellom USA og Norge har vært relativt milde. Men nyheten om en lik avtale mellom Danmark og USA har blitt et diplomatisk hodebry.



«Vurdere implikasjoner»

Tirsdag denne uken rykket den russiske ambassadøren til Danmark Vladimir V. Barbin ut i avisen Berlingske.

– Hvis Danmark tillater et slikt skritt – hvis det kommer fremmede tropper på Bornholm – så vil Russland være tvunget til å vurdere hvilke implikasjoner det vil ha for forholdet mellom Russland og Danmark, sa han til avisen.

Uttalelsen kan vanskelig tolkes som noe annet enn en trussel om sanksjoner.

Onsdag kveld spisset konflikten seg ytterligere til. Da la den russiske ambassaden i Danmark ut en twittermelding med bilde av to dokumenter fra 1946.

TWEET: Den russiske ambassaden i Danmark la onsdag kveld ut denne twittermeldingen. Foto: Skjermdump fra Twitter

I meldingen går det tydelig frem at den russiske ambassaden mener dokumentene beviser at Danmark har forpliktet seg til å ikke plassere utenlandske styrker på Bornholm i 1946. De mener at avtalen fortsatt gjelder, fordi den ikke er tidsbegrenset.

Sovjetunionen og Bornholm

Men hvorfor har Danmark overhode inngått en slik avtale?

JUBEL: Bornholmere jubler for friheten fra tysk okkupasjon 5. mai 1945. Men de neste dagene skulle bli mye verre. Foto: K.H. Kofoed / Rønne Byarkiv

Det handler om spillet etter andre verdenskrig. For da Danmark ble fritt i mai 1945, ville ikke den tyske kommandanten på Bornholm overgi seg.

Sjøveien forbi Bornholm var en viktig rute for å evakuere for tyske soldater. I flere dager holdt tyskerne stand mot sovjetiske fly som bombet Bornholm en rekke ganger. Men til slutt ga de opp.

Fordi Bornholm, ifølge sovjetiske myndigheter, lå øst for delelinjen mellom Sovjetunionen og vestlig allierte i Tyskland, tok sovjetiske styrker kontroll over øyen. Det skulle vare til den militære situasjonen i Tyskland var avklart.

PÅ PLASS: De første sovjetrussiske tropper på plass 9. mai 1945. Her er de på vei til Misjonshotellet i Rønne, Bornholms største by Foto: Svend Parksø

Inngikk avtale

Sovjeternes tilstedeværelse varte i et knapt år.

De siste ukene før sovjeterne trakk seg ut fra Bornholm i 1946, skrev Danmarks ambassadør i Moskva, Thomas Døssing, og Sovjetunionens utenriksminister, Vjatjeslav Molotov flere brev og notater til hverandre.

I brevene står blant annet følgende å lese:

«I det Omfang, dansk Regering for Tiden har Mulighed for med egne Styrker at besætte Bornholm (...) begynde tilbagetrækning russiske Styrker på Bornholm og afslutte Tilbagetrækningen ikke senere end i løbet af en Maaned.»

OMSTRIDT: Dette er det omstridte dokumentet. Foto: Russlands ambassade i Danmark

Det er dette dokumentet som russerne mener fortsatt gjelder.

«Avtalen finnes ikke»

Men den danske utenriksministeren, Jeppe Kofod (S), som er oppvokst på og vært medlem av Folketinget for Bornholm, ser ikke ut til å miste nattesøvnen av russernes agitasjon.

– Det er verken første eller siste gang det kommer feilaktige påstander om eksistensen av en slik avtale. Det gjør det ikke mer riktig, og det vil jeg bare si, helt rolig. En slik avtale finnes ikke, sier Kofod og legger til:

– Det er alene Danmark som avgjør hva som skal foregå på dansk jord. Slik er det nå. Slik er det også i fremtiden, sier han.

STOISK RO: Danmarks utenriksminister sier ingen andre land bestemmer hva som skjer på dansk jord. Foto: THOMAS SJOERUP / AFP

Flere politikere som sitter i Folketinget har også uttalt seg om saken til ulike danske medier. Blant annet utenrikspolitisk talsperson for Det Konservative Folkeparti, Marcus Knuth.

– Der er intet hjørne av Danmark, hvor Russland har noen form for særrett, slo han fast overfor Berlingske.

400 km til Russland

Men hvorfor er denne øyen i Østersjøen så fryktelig viktig? Det handler selvsagt om strategisk plassering.

– Bornholm ligger meget tett på Kaliningrad. Hvis man forestiller seg at Danmark og USA installerer militært utstyr på Bornholm, så vil de være mindre enn 400 km fra Russland – noe russerne ikke kan godta, sier Niels Bo Poulsen, instituttsjef ved Forsvarsakademiet, til Ekstra Bladet.

FORSTYRRET: Et russisk jagerfly fløy svært tett et amerikansk marinefartøy under en øvelse i Østersjøen i 2016. Foto: US NAVY / Reuters

Poulsen legger til at han ikke synes det vil være en god idé å plassere amerikanske tropper på Bornholm:

– Konsekvensen kan være mer truende adferd fra Russland. Det kan innebære økt militær aktivitet, som for eksempel flere overflyvninger og seilinger nært de danske grensene, sier han.

Men først er spørsmålet om dokumentene, eller notatene, har noe som helst juridisk betydning i dag.

Så langt tyder alt på at svaret er et rungende «nei». I hvert fall fra dansk side.