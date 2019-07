Myndigheter i president Nicolas Maduros regjering har registrert at 5300 ble drept av sikkerhetsstyrker i Venezuela i fjor som følge av motstand mot myndighetene.

Ytterligere 1569 personer ble drept i lignende hendelser mellom 1. januar og 19. mai i år.

Det skriver FNs Høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, i en rapport om situasjonen i Venezuela.

Bachelet kaller tallet «sjokkerende høyt». Flere av drapene var rene henrettelser, ifølge rapporten fra høykommissærens kontor OHCHR.

– Det er grunn til å tro at flere av disse drapene er utenomrettslige henrettelser utført av sikkerhetsstyrker, heter det i rapporten, som blant annet baserer seg på utsagn fra menneskerettsforkjempere, ofre og vitner.

FNs Høykommissær for menneskerettigheter Michelle Bachelet var på besøk i Venezuelas hovedstad Caracas i juni i år. Foto: Cristian Hernandez / AFP

Undertrykkelse av politiske motstandere

I rapporten vises det også til uavhengige menneskerettsgrupper i Venezuela, som opplyser at minst 7523 er drept i slike hendelser i fjor, og minst 2124 mellom januar og mai i år.

Nesten 800 personer sitter fengslet som følge av vilkårlige arrestasjoner, ifølge rapporten.

Det dokumenteres dessuten sterk undertrykkelse av politiske motstandere, og i rapporten vises det til at 66 personer ble drept under demonstrasjoner mot Maduro-regjeringen mellom januar og mai i år.

Fakta om Venezuela Ekspandér faktaboks Oljerike Venezuela sliter med skyhøy inflasjon, dyp fattigdom, økende kriminalitet og arbeidsledighet, samt mangel på medisiner og basisvarer.

Opposisjonen mener president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den dype økonomiske krisen. USA har innført sanksjoner mot presidenten og stemplet ham som diktator.

I 2017 ble minst 125 mennesker drept i forbindelse med demonstrasjoner mot presidenten og hans regjering.

I juli 2017 gjennomførte Maduro et omstridt valg på en ny grunnlovsforsamling. Den fikk makt til å endre lover og i praksis sette til side nasjonalforsamlingen, som opposisjonen har kontrollert siden valget i 2015.

Maduro ble gjenvalgt i mai 2018 i et valg deler av opposisjonen boikottet og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske stater (OAS) kritiserte.

3,4 millioner venezuelanere har flyktet fra landet, ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

23. januar utropte opposisjonsleder Juan Guaidó seg selv til landets midlertidige president.

USA var raskt ute med å anerkjenne Guaidó som «legitim president» og har siden fått følge av rundt 50 land.

FN, EU og Norge anerkjenner ikke Guaidó som president i Venezuela og oppfordrer til en forhandlingsløsning på krisen i landet. (Kilde: NTB)

– Drapene krever en umiddelbar gransking for å sikre at gjerningspersonene stilles til ansvar og for å hindre at dette skjer igjen, heter det i rapporten.

Sosial kontroll

OHCHR uttrykker bekymring for at myndighetene bruker væpnede sikkerhetsstyrker for å utøve sosial kontroll, og de ber Venezuela om å stanse det de kaller alvorlige brudd på politiske, sivile og økonomiske rettigheter i landet.

Venezuela befinner seg i en alvorlig krise både økonomisk og politisk. Det er steile fronter mellom opposisjonsleder Juan Guaidó og president Nicolás Maduro. Guaidó utnevnte seg selv til landets midlertidige president i januar.