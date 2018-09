– Vi trenger ikke sitte i regjering

NRK møter Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson etter en av de mange partilederdebattene han og de andre partilederne deltar i. Riksdagsvalget er på søndag og valgkampen har vært god for Åkesson og partifellene.

På grunn av partiets kontroversielle opphav, har det ikke vært stuerent å snakke om samarbeid med Sverigedemokraterna. Heller ikke snakke med dem. Nå er Åkesson sikker på at det vil tvinge seg frem, både samarbeid og samtaler.

– Jeg tror de vil bli tvunget til det. Blir vi så store som det ser ut til nå, blir det veldig vanskelig å holde oss utenfor samtalene om hvem som skal styre Sverige, sier Jimmie Åkesson til NRK.

Kan bli nest størst eller størst

Sverigedemokraternas kjernetema innvandringspolitikk og innvandringskritikk har vært blant de dominerende i valgkampen, og partiet ligger bra an på meningsmålingene. Partiet, som gjorde et brakvalg for fire år siden med nær 13 prosent av stemmene, ligger enda bedre an nå.

Ved valget i 2014 fikk Sverigedemokraterna 12,9 prosents oppslutning.

Sverigedemokraterna er det eneste partiet i Riksdagen som foreløpig ikke har et formelt samarbeid med andre partier.

Opprinnelig ble partiet knyttet til høyreekstreme miljøer, men de senere årene har partiledelsen tatt avstand fra dette. Flere sentrale personer har også forlatt eller blitt ekskludert fra partiorganisasjonen.

Partiet har markert seg som skarpe kritikere av innvandringspolitikken som føres i Sverige. Sverigedemokraterna krever også strengere kriminalitetsbekjempelse, bedre eldreomsorg og har tatt til orde for at Sverige bør melde seg ut av EU.

Jimmie Åkesson har ledet partiet siden 2005.

På de tradisjonelle partimålingene ligger SD an til å få mellom 16 og 20 prosent av stemmene, selv om de siste målingene har vist en nedadgående tendens. Det betyr at partiet kan bli like stort som det tradisjonelle storpartiet på borgerlig side, Moderaterna.

På andre målinger, basert på nettmeningsmålinger, ligger de jevnt med selveste storheten i svensk politikk, Socialdemokraterna.

Det har gitt Jimmie Åkesson selvtillit på partiets vegne. Og enda sikrere på at de andre partiene nå må snakke dem.

Jimmie Åkesson har vært en av hovedpersonene i den svenske valgkampen, både mediedekningen og meningsmålingene har gått hans vei. Foto: Stina Stjernkvist/tt / NTB scanpix

Samtale eller ikke samtale

– Det er ikke viktig for oss hvilke posisjoner vi får. Vi kommer heller ikke til å stille ultimatum om å inngå i en regjering. Men vi vil ha innflytelse over politikken og se at den går i riktig retning, sier partilederen.

Han er ikke i tvil om hva som er riktig retning. Heller ikke hvilke saker som er viktige, skal SD kunne gi sin støtte til en regjering.

– Det er viktig at vi får på plass en stram innvandringspolitikk. At vi får på plass en integreringspolitikk som bygger på at de som kommer til Sverige må tilpasse seg det svenske samfunnet. Det er en kontroversiell oppfatning i Sverige i dag, det er bare vi som mener det, sier Åkesson.

– Men dette er veldig viktig for oss, for å holde det svenske samfunnet sammen.

SD-lederen trekker i tillegg frem kriminalpolitikken.

– Den er også viktig, med tanke på kriminalitetsutviklingen i Sverige hvor utryggheten sprer seg, mener han.

Moderaternas leder Ulf Kristersson viste frem sine bordtennisferdigheter under et besøk på en ungdomsklubb i Malmø, byen som ofte er i sentrum for problemene SD-trekker frem. Selv kan Kristersson tenke seg å snakke med Åkesson. Foto: Tt News Agency / Reuters

Ser at kompromiss er nødvendig

Partilederen for det omstridte partiet er klar på at samtaler og samarbeid ikke skal stå på ham og partiet. Han vet at for å få noe, må man også gi noe. Og at man ikke låser seg før noe er startet.

– Jeg går ikke inn i forhandlinger uten å kunne kompromisse, men det finnes naturligvis en smertegrense. Asylloven som finnes i dag er langt fra tilstrekkelig, vi trenger å gå lenger enn hva den gjør nå, men hvor langt er et åpent spørsmål.

– Jeg vil jo gå så langt som mulig, men man må være villig til å kompromisse hvis man vil ha gjennom noe. Alternativet er at partiene vi kan snakke med gjør opp med andre, som vil noe dårligere. Da er det bedre at vi får gjennom noe, om ikke alt, sier Åkesson.

Noen må bryte løfter og snu

Tomas Ramberg er politisk kommentator hos Sveriges Radio.

Han mener det blir vrient for de andre partiene å overse Sverigedemokraterna, slik de har gjort de siste fire årene.

Politisk kommentator Tomas Ramberg mener noen må bryte løftene sine om hvem de vil og ikke vil snakke med etter valget. Foto: SR

Spesielt på borgerlig side, hvis Alliansen har lyst til å innta regjeringskontorene igjen.

– Ser vi på meningsmålingene, er det to regjeringskoalisjoner som kan få gjennom politikk og budsjetter i Riksdagen, sier Ramberg til NRK.

– Det ene alternativet er Alliansen, altså de fire borgerlige partiene Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Folkpartiet Liberalerna, sammen med Sverigedemokraterna. De vil kunne ha et flertall i Riksdagen.

– Det andre alternativet er at det dannes en regjering av partiene i midten av det politiske landskapet, altså av Socialdemokraterna, som nå styrer, sammen med Centerpartiet og Liberalerna. En slik regjering vil i tillegg lene seg på støtten av Vänsterpartiet, i mangel på andre alternativ for den siste nevnte.

– Problemet er at de politiske lederne ikke vil ha disse konstellasjonene. Men flere av partilederne må nok gå fra både løfter og ønsker, forhandle med hverandre og skaffe seg nye posisjoner og samarbeidspartnere hvis det skal bli mulig å regjere, sier den erfarne politiske kommentatoren.

Han holder foreløpig en knapp på at Moderaternas leder Ulf Kristersson har størst sjans til å bli Sveriges neste statsminister.

– Dette rett og slett fordi Sverigedemokraterna ikke kan støtte Socialdemokraterna. SD og Åkesson kan ikke handle slik at Stefan Löfven og Socialdemokraterna fortsetter å lede Sverige, deres velgere hater denne regjeringen.

– Det vil derfor være vanskelig for SDs partiledelse å hjelpe dem, sier Ramberg.

Sveriges statsminister Stefan Löfven og Socialdemokraterna går mot et rekorddårlig valg, selv om det største fallet ser ut til å være stanset. De mange bilbrannene rundt om i landet har ikke vært noen drahjelp for partiet eller statsministeren. Foto: Henrik Brunnsgård/tt / NTB scanpix