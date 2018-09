– På vår siste måling fikk partiet 24 prosent av stemmene. Men det underliggende materialet viser at Sverigedemokraterna få helt opp til 27 prosent av stemmene, så jeg tror de ender med over 20 prosent, sier Arve Østgaard i Sentio Research.

Før valget i Sverige er det to store spenningsmomenter: Hvor store blir Sverigedemokraterna, og hvem skal regjere Sverige etter valget?

Det siste henger sammen med det første. Og ved de to siste valgene har Sverigedemokraterna sanket langt flere stemmer enn de fleste meningsmålingene tydet på.

Laster Highcharts-innhold

Store forskjeller

Sentio er ett av unntakene som har vist seg å treffe med sine prognoser for det omstridte partiet. Ved de to siste valgene var byråets siste målinger bare 0,1 og 0,2 prosentpoeng unna resultatet.

FORNØYD: Arve Østgaard og Sentio har truffet godt på sine målinger av Sverigedemokraterna tidligere. Foto: Sentio

– Vi bruker en nettbasert metodikk når vi spør svenske velgere om hva de skal stemme. Det er grunnen til at vi treffer godt når gjelder Sverigedemokraterna, sier Østgaard.

Han tror mange velgere vegrer seg for å si på telefon at de skal stemme på Sverigedemokraterna, fordi partiet og innvandringsdebatten er kontroversiell.

– På nettet stiller det seg annerledes, det er ingen person i den andre enden som de føler de må stå til ansvar for, sier statsviteren.

KUNNE JUBLE: Sverigedemokraterna fikk 12,9 prosent oppslutning i valget 2014. Ingen meningsmålinger hadde gitt dem så god oppslutning før valget. Foto: Anders Wiklund / NTB scanpix

Målingene som er utført den siste uken, spriker fra 16,3 prosent til 24,8 prosent. Ingen andre partier har det samme spriket.

Usikkerheten gjør det umulig å si om partiet blir størst, nest størst eller tredje størst i valget. Selv om de andre partiene ikke vil regjere med Sverigedemokraterna, kan partiets oppslutning bli avgjørende for hvem som blir statsminister.

Laster Highcharts-innhold

Hva blir riktig?

Professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo tror sprikene skyldes mer enn om velgerne blir spurt på telefon eller internett.

– Med partier som rekrutterer velgere som er i opposisjon til det etablerte, er det større usikkerhet rundt hvorvidt de faktisk bruker stemmeretten sin. Dermed kan små endringer i valgdeltakelsen, og hvilke grupper som mobiliseres, gjøre store utslag, forklarer han.

VALGFORSKER: Bernt Aardal er professor i statsvitenskap ved UiO. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Han sier mange nettbaserte undersøkelser sliter med å få et like representativt utvalg som de mer tradisjonelle ringerundene, men at han ikke kjenner detaljene i Sentios metode.

– For eksempel kan det være man får flere unge menn, som er aktive på nettet og kanskje mer positive til den typen partier. Hvis de klarer å unngå det, er det ikke nødvendigvis så stor forskjell på det å ringe og det å registrere på nett, forklarer Aardal.

Østgaard i Sentio sier de velger sine respondenter fra et utvalg på flere hundre tusen personer, og at de korrigerer svarende for kjønn, alder og bosted for å få et mest mulig representativt utvalg.

– Det er ikke slik at en stor gruppe SD-velgere kan melde seg og dermed påvirke partiets oppslutning, sier han.

Urix forklarer: Valg i Sverige Du trenger javascript for å se video.

– Stoler ikke på målinger

Den svenske professoren Sören Holmberg ved Universitetet i Göteborg sier til Svenska Dagbladet at mistroen til institusjoner er medvirkende til at Sverigedemokraternas velgere kan synes vanskelig å fange opp.

IKKE TILLIT: Professor Sören Holmberg sier mange partier som Sverigedemokraterna har velgere med liten tillit til meningsmålingsinstituttene. Foto: Almedalsveckan / CC BY-SA 2.0

– Sverigedemokraterna og deres velgere har en veldig lav tillit til mange institusjoner i samfunnet. Dette gjelder også meningsmålinger, hvor de ikke stiller opp på samme måte andre partiers velgere gjør. Det virker som de stiller litt oftere opp på nettet, hvor det blir mer anonymt, sier Holmberg.

Professoren sier til avisen at dette er i tråd med bildet internasjonalt, hvor velgerne til partier som kan sammenlignes med Sverigedemokraterna, ofte blir underrepresentert.

Nedover de siste ukene

Etter en voldsom oppsving på målingene gjennom våren og sommeren, har pilene pekt nedover igjen for Sverigedemokraterna de siste ukene.

I snitt fikk de 22,9 prosent oppslutning på målingene i juli, mens snittet av målinger så langt i september er på 18,4 prosent.

Laster Highcharts-innhold

Tall viser også at 350.000 velgere fortsatt ikke har bestemt seg, og at 10 prosent tar det endelige valget på selve valgdagen.

– Også i våre tall har Sverigedemokraterna gått litt nedover de siste ukene, men uansett om de skulle havne på et resultat rundt 20 prosent eller mer, vil partiet uansett gjøre det historisk godt, sier Østgaard i Sentio.