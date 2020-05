Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Se her, folk kjøper medisiner selv, for vi har ingen ting. Absolutt ingen ting. Regjeringen sier at det finnes medisiner, og folk blir sinte når vi forsøker å forklare at vi ikke har dem, sier infeksjonslegen Olha Kobevko på et sykehus i den ukrainske byen Tsjernivtsy til nyhetsbyrået AP.

Legene i Ukraina kjemper mot koronaviruset under svært vanskelige forhold.

Infeksjonsavdelingen ved sykehuset i Tsjernivtsy ble bygget for hundre år siden og har ikke et sentralisert system for oksygenforsyning til rommene.

KRITISK: Helsevesenet i Ukraina har i lang tid vært underfinansiert, og en omstridt helsereform har gjort situasjonen enda vanskeligere. Foto: Evgeniy Maloletka

Sykepleierne må løpet til og fra pasienter med puter som de fyller opp med oksygen.

Kobevko forteller at de pustemaskinene som finnes, er gamle og virker litt til og fra.

Avdelingen kan normalt ta imot 60 pasienter, men har nå har den 100.

Det er særlig i hovedstaden Kyiv, og byene Tsjernivtsy og Ivano-Frankivsk at smitten har spredt seg raskt.

PÅ FARTA IGJEN: Ukrainere i kø på flyplassen i Kyiv for å reise til Finland der de skal arbeide. Mange reiste tilbake til Ukraina fra europeiske land da smitten var på sitt verste, og noen tok med seg smitte. Foto: GENYA SAVILOV

Tallene for Ukraina som helhet er forholdsvis lave, med noe over 18.000 smittede og litt mer enn 500 døde.

Tusenvis av ukrainere som hadde midlertidige jobber i Italia, Spania og andre europeiske land reiste hjem, og noen tok smitten med seg.

– Helsevesenet nesten i koma

President Zelenskys forgjenger satte i gang en helsereform i Ukraina.

Trinn to av denne reformen begynte den 1. april, da koronakrisen var i full gang.

En følge av endringene var at sykehusene skulle få mindre penger overført fra staten.

KRITISK TIL REFORM: President Volodymyr Zelensky under et møte i parlamentet i Kyiv. Foto: STR

Ukraina er et av de fattigste landene i Europa, med et statsbudsjett som hele tiden er avhengig av lån fra institusjoner som Det internasjonale pengefondet.

Helsevesenet i landet var fra før økonomisk sulteforet, men nå ble det enda verre.

– Tro meg, helt siden koronaviruset dukket opp, har jeg sett bedre enn noen andre at vårt helsevesen ikke bare er sårbart, men i virkeligheten ett skritt fra å være i koma, sa president Volodymyr Zelensky i en tale tidligere i mai ifølge det ukrainske nettstedet Interfax Ukraina.

Han understreket at en følge av helsereformen er at 300 sykehus kan bli nødt til å stenge fordi de ikke har penger, og at 50.000 helsearbeidere kan miste jobben.

Men Zelensky påpeker at en slik utvikling er uakseptabel, og han har derfor bedt helsemyndighetene og en spesialkommisjon om å komme med forslag som kan rette opp de svært uheldige utslagene av helsereformen.

– Halvparten har blitt syke

Ambulansepersonellet i Tsjernivtsy er også hardt rammet av pandemien.

En av dem forteller at det nå ikke er folk nok til å gjøre jobben.

MANGEL: Ambulansearbeidere i Ukraina sier at mange har blitt smittet av koronaviruset og at belastningen på dem som er igjen har blitt svært stor. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

– Halvparten av dem som arbeider på ambulansene har blitt syke, og de som er igjen må utføre en kolossal arbeidsmengde, sier Svetlana Padynitsj.

Hun bruker to ansiktsmasker utenpå hverandre, men hun mener at de ikke gir god nok beskyttelse.

Padynitsj sier at det er mangel på beskyttelsesutstyr, og at det meste kommer fra private givere.

– Jeg er redd for å bli syk, men jeg er enda mer redd for å smitte familien min, understreker hun.

Leger tjener under 2000 kroner i måneden

På sykehuset forteller infeksjonslegen at hun har en grunnlønn på om lag 1800 kroner i måneden, en sum som tilsvarer minimumslønna i Ukraina.

Hun får et tillegg på 300 kroner måneden for å arbeide som infeksjonslege.

SMÅPENGER: Leger i Ukraina tjener rundt 2000 kroner i måneden, og mener at myndighetene ikke viser respekt for arbeidet de gjør. Regjeringen lover høyerre lønn. Foto: Evgeniy Maloletka

– Dette viser at regjeringen mangler respekt for vårt arbeid, sier Olha Kobevko.

Hun mener at denne typen likegyldighet bør skremme alle.

– Vi har ingen ting og vi drives entusiasme, men nå er også den i ferd med å ta slutt.

Den ukrainske regjeringen har foreslått at helsepersonell som arbeider med koronapasienter, skal få fire ganger høyere lønn.