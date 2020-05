På et hotell i den ukrainske hovedstaden Kyiv ligger 51 babyer på rekke og rad i en stor sal.

De er født av surrogatmødre og skulle vært hentet av sine nye foreldre i USA, Kina og en rekke vesteuropeiske land.

MANGE: Mer enn 100 babyer født av surrogatmødre venter på å bli hentet av sine utenlandske foreldre. Tallet kan komme til å øke kraftig. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Men koronapandemien har ført til at grensene er stengt, det meste av transport er innstilt, og babyene er strandet i Ukraina.

Noen av de små er sammen med mødrene som fødte dem, mens helsepersonell tar seg av de fleste.

– Mer enn 100 babyer venter nå på foreldrene sine, sier Ukrainas ombudsmann Ljudmila Denisova til nyhetsbyrået AP. Hun mener at tallet kommer til å ligge rundt 1000 hvis reiserestriksjonene blir forlenget.

– Utrolig å ha babyen i armene

Ekteparet Maria og Andreas Tengros fra Sverige har vært spesielt heldige.

En anonym person betalte for privatfly til Ukraina slik at de kunne møte tvillingene sine.

– Det er en utrolig følelse å sitte med dem i armene sine, sier Maria til BBC.

Paret sier at prosessen har vært en påkjenning.

– Man tror at man har en løsning, man komer hit, og så dukker det opp nye hindringer. Koronaepidemien er en ny ting for alle, og ingen sitter med svarene akkurat nå, sier de.

– Veldig vanskelig

Rafa Aires fra Spania rakk å komme inn i Ukraina før grensene stengte.

Kona hans kunne ikke bli med på grunn av jobb.

STRANDET: Rafa Aires fra Spania rakk å komme inn i Ukraina før grensene stengte. Men nå kommer han ikke ut med sin lille datter Marta. Foto: GLEB GARANICH

– Hver dag har jeg videosamtaler på en time eller mer med min kone, sånn at hun kan få se babyen vår som har fått navnet Marta. Det er det eneste jeg kan gjøre for at hun skal være lykkelig. Men det er veldig vanskelig, understreker Aires.

Han sier at det medisinske personalet som tar hånd om babyene gjør en fabelaktig innsats.

Ukrainske myndigheter sier at de bare kan slippe utlendinger inn i landet hvis det kommer en forespørsel fra en ambassade.

«Massiv surrogatindustri»

I Ukraina er det tillatt å være surrogatmor, altså å føde en baby for noen andre.

Ett av firmaene betaler en kvinne inntil 180 000 kroner for å føde et barn.

Foreldre som vil skaffe seg et barn på denne måten, må regne med å betale mer enn 500 000 kroner.

LANG VENTETID: Foreldrene har bare fått se sine babyer på video og fotografier. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Ombudsmannen sier at loven som regulerer denne virksomheten bør vurderes på nytt, og at det vil være bedre om bare ukrainske borgere kan benytte seg av denne muligheten.

Denisova mener at Ukraina har en «massiv og systemisk surrogatindustri» og at babyer blir kalt «et høykvalitetsprodukt» i reklamen.

– Vi er ikke topprioritert av myndighetene akkurat nå under koronapandemien, sier Albert Totsjilovskij som leder Biotexcom Clinic, et av firmaene som tilbyr surrogati.

Firmaet understreker at babyene blir tatt godt vare på selv om ingenting kan erstatte foreldrenes omsorg.