17-åring etterlyst: Dette er politiets klappjakt

Spansk politi jobber fortsatt med å kartlegge det tragiske hendelsesforløpet torsdag kveld og natt til fredag.

Ifølge Reuters ble totalt 14 mennesker drept og over 130 skadet i de to terrorangrepene i Barcelona og i Cambrils, 120 kilometer lenger sør for Barcelona.

Politiet mistenker ifølge Reuters at de to angrepene var en del av en koordinert aksjon, og en sentral del av politiets etterforskning er nå å få kartlagt nettverket som står bak.

Spanske myndigheter har tidligere bekreftet at to personer er pågrepet etter det første angrepet. De sier at en er fra Marokko og den andre fra den spanske enklaven Melilla i Nord-Afrika.

Men ingen av disse skal ha kjørt varebilen som meide ned hundrevis av mennesker og drepte 13 på den populære turistgata La Rambla.

Foto: NRK / Google Maps

LES OGSÅ: Dette vet vi om terroren i Spania

Etterlyser 17-åring

Den katalanske innenriksministeren Joaquin Forn bekreftet fredag morgen overfor den lokale radiostasjonen RAC 1, at sjåføren av varebilen er på frifot. Litt før klokka 11 gikk de ifølge The Guardian ut med navnet på det de mener er sjåføren: 17-åringen Moussa Oukabir.

Én teori er at han skal ha stjålet identiteten til sin bror Driss Oukabir, som i går ble etterlyst og pågrepet etter angrepet. Driss kontaktet selv politiet og meldte ID-papirene stjålet

Vitner har fortalt at sjåføren gikk ut av varebilen etter at den hadde stoppet like ved det kjente La Boqueria-markedet.

Han forsvant så til fots, men det er ikke klart i hvilken retning han gikk.

Litt før klokka 14 melder Reuters at en fjerde person er arrestert i forbindelse med angrepet, men det er uvisst hvilken tilknyting rolle personen skal ha spilt.

LES OGSÅ: Tror 17-åring var sjåfør av varebilen

Barcelona - skadde på gata, dramatiske bilder Du trenger javascript for å se video.

Ytterligere én pågrepet

I tillegg bekreftet politiet fredag morgen at de har pågrepet en person i byen Ripoll, ti mil nord for Barcelona, men det er ikke kjent hvilken tilknytning han har til angrepet eller om han er sjåføren av varebilen.

Etter angrepet i går kveld opplyste også politiet at de har skutt og drept en person etter en skuddveksling ved Sant Just Desvern, en forstad til Barcelona.

Mannen skal ikke ha stoppet ved en kontroll, og kjørte over ankelen til en politimann. Tre kilometer senere ble han stoppet av politiet og skutt etter en skuddveksling. Det er imidlertid ikke klart om den døde hadde noen tilknytning til angrepet.

Totalt vet vi altså at politiet har arrestert tre personer og etterlyst én person – Moussa Oukabir (17) – i forbindelse med terrorangrepet i Barcelona. Den ene av dem er storebroren til Moussa Oukabir, som mener seg uskyldig. I tillegg kan flere ha vært involvert, deriblant personen som ble pågrepet i Ripoll fredag og personen som ble drept av politiet.

Video viser La Rambla bare minutter etter terrorangrepet Du trenger javascript for å se video.

Fem terrorister drept

Men tragedien stoppet dessverre ikke med det første angrepet.

Natt til fredag ble spanske politistyrker sendt til Cambrils, sørvest for Barcelona, i forbindelse med et «mulig terrorangrep».

I Cambrils brukte angriperne samme metode som de brukte på La Rambla i Barcelona torsdag ettermiddag. De kjørte bilen på en trafikkert gågate og skadet syv mennesker, før politiet fikk stoppet angrepet ved å skyte de fem gjerningsmennene. Fire døde på stedet, mens den femte døde senere av skadene.

Dersom politiet har rett i at de to angrepene var koordinerte, står politiet overfor en terrorcelle på minimum sju eller åtte personer totalt.

Politiet setter angrepene i Barcelona og Cambrils i sammenheng, og undersøker en gasseksplosjon i Alcanar nærmere. Foto: NRK/ MapBox / Jaume Sellart/EPA, EMILIO MORENATTI/AP, ORIOL DURAN/AP

LES OGSÅ: Blomsterhandler: – Det var et kjempesmell da bilen traff boden

Eksplosjon i hus

En mystisk eksplosjon i forkant av angrepet kan imidlertid tyde på at cellen var enda større.

Før angrepene fant det nemlig sted en gasseksplosjon i et hus i Alcanar, sørvest for Barcelona. En person ble drept, og politiet mistenker at eksplosjonen skjedde i forbindelse med arbeid med eksplosiver, ifølge Reuters.

Politi og myndigheter har ikke bekreftet at eksplosjonen har en direkte sammenheng med de to angrepene, men ifølge The Telegraph jobber politiet ut ifra en teori om at cellen består av 12 personer, og at de skal ha planlagt et angrep med gassbeholdere.

En gasseksplosjon i et hus i Alcanar knyttes til terrorangrepet i Barcelona. Foto: Jaume Sellart / Epa

Ble advart

I tillegg til å kartlegge terrorcellen, jobber politiet også med å gjøre rede på hvorvidt et større nettverk er involvert.

IS hevdet torsdag kveld at de står bak angrepet, men dette er foreløpig ikke bekreftet av spanske myndigheter.

Den spanske avisen El Periódico skriver fredag at CIA skal ha advart den lokale politistyrken Mossos d'Esquadra om en mulig terrortrussel, og utpekt Las Ramblas som et potensielt terrormål.

Advarselen kom etter de mange lastebilangrepene som har rystet Europa det siste året, og CIA mente Barcelona var et sannsynlig mål for terroristene.

Saken oppdateres.