Knyttet til angrepet: Hevder ID-papirene hans er stjålet

Avisen La Vanguardia siterer ordføreren i Ripoll som sier at Driss Oukabir tok kontakt med politiet fordi han så bilder av seg selv i media etter terrorangrepet i Barcelona.

Han hevder at ID-papirene hans er stjålet. Han har forklart at lillebroren hans kan ha stjålet dokumentasjonen og kan være involvert i angrepet, skriver avisen.

Flere spanske medier skriver at den pågrepne er en person som navngis som Driss Oukabir. Han er identifisert som mannen som hadde leid varebilen som kjørte ned folk. Han er født i Marokko og har lovlig opphold i Spania.

Driss Oukabir har anmeldt ID-dokumentene som stjålet, og mener han kan dokumentere at han var i hjembyen Ripoll i tidsrommet da angrepet i Barcelona ble utført torsdag.

Regionpresidenten i Catalonia sier at to personer er pågrepet, men kom ikke med informasjon om noen av de pågrepne. Politiet opplyste også at de har skutt og drept en person etter en skuddveksling ved Sant Just Desvern, en forstad til Barcelona.