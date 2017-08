Blomsterhandler: – Det var et kjempesmell da bilen traff boden

Blomsterhandler Hose Moya møter NRK ved blomsterboden som ble truffet da terroristene kjørte ned folk her på Las Ramblas i går ettermiddag.

– Da bilen traff boden min, var det et kjempesmell. Folk hørte det og klarte å komme seg unna, tror Moya.

Sørgende minnes ofrene med blomster i Barcelona. Foto: Philip Alan Lothe / NRK

Han eier to boder her på Las Ramblas. Den ene ble truffet i går ettermiddag da terrorister brukte en varebil for å kjøre ned tilfeldige folk. 13 mennesker ble drept og over 100 såret. For 15 er tilstanden kritisk.

I dag er blomsterhandleren tilbake for å rydde og stenge. Det rakk han ikke i går.

– Det var kaotisk. Alt skjedde veldig fort. Vi hjalp folk å ta dekning inne i bodene, blant annet en person i rullestol.

Moya forteller at han og flere andre gjemte seg i boden til kl. 19. De forklarte politiet hva de hadde sett og hørt.

– De som gjorde dette er uten hjerte og sjel. De kjørte ned kvinner, menn og barn helt vilkårlig, sier Moya til NRK.

Las Ramblas åpnet

I morgentimene i dag har det vært opprydningsarbeid etter det første terrorangrepet i sentrum av Barcelona, og biler som feier gatene. Politiet er godt synlig i gatene.

Politiet er fortsatt synlig tilstede i gatene i Barcelona. Foto: Philip Alan Lothe / NRK

Vanlige folk har fått lov til å gå ned gaten igjen her hvor terrorangrepet skjedde. Kioskene har begynt å åpne igjen.

– Dette er Ramblaen. Den vil komme tilbake til normalt liv igjen. Du ser at folk allerede er på vei tilbake, sier blomsterhandler Moya.

Folk virker ikke veldig sinte, men de er satt ut av det som har skjedd. Det virker som om folk i Barcelona, som mange i resten av Europa, er lei av denne terrortypen.

Minnemarkering

Kong Felipe og statsminister Mariano Rajoy skal begge delta på en minnemarkering i Barcelona i dag. Klokka 12 holdes det ett minutts stillhet.

Minneseremonien holdes på Plaza de Catalunya, der angrepet i Barcelona startet.

I tillegg til kongen og statsministeren skal også lederen for regionalmyndighetene i Catalonia, Carles Puigdemont, delta.