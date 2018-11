Kameraene i bussen dokumenterte tragedien som skjedde 28. oktober. Forspillet er blitt kjent først nå etter at bussen ble heist opp fra 70 meters dyp i Yangtze-elven.

Videoopptaket som politiet har offentliggjort, viser at passasjeren slår etter sjåføren med en mobiltelefon.

Ble ikke satt av på riktig sted

Han svarer med å slå etter henne med den ene hånden. Da mister han kontrollen over bussen. Den krysser over kjørebanen, kolliderer med en bil og kjører ut i elva.

Det går fram av videoen at passasjeren klaget til sjåføren over at han ikke hadde stoppet for å slippe henne av på forrige holdeplass.

Det ble satt i verk en omfattende aksjon for å hente bussen opp fra elva. Det var mange spekulasjoner rundt hvorfor bussen tok en brå sving til venstre da den kjørte over brua. Nå er svaret kommet.